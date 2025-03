Acontece O Maior St. Patrick’s de Porto Alegre espera receber 20 mil pessoas no 4º Distrito

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Comemorado oficialmente em 17 de março, o Saint Patrick’s Day homenageia o santo padroeiro da Irlanda. Foto: Estúdios Combo Foto: Estúdios Combo

A grande festa de origem irlandesa, que reúne os amantes da cerveja e conquistou os gaúchos, retorna em 2025 com mais uma edição do “Maior St. Patrick’s de Porto Alegre”. O evento, realizado pela Combo Agência, acontece no dia 15 de março (sábado), das 14h às 23hh30, no 4º Distrito. Aberta ao público geral, a festa de rua acontece na R. Álvaro Chaves, e contará com controle de acesso por um QR Code, que já pode ser resgatado no Balada App.

Desde 2019, quando a Combo Agência realizou sua primeira edição do St. Patrick’s em Porto Alegre, o evento cresceu e se consolidou como referência na cidade. Em 2024, a celebração tomou as ruas do 4º Distrito e atraiu mais de 12 mil pessoas em dois dias de festa. Para 2025, a expectativa é receber 20 mil pessoas.

No decorrer do dia, a festa de rua contará com uma programação repleta de experiências, shows locais e muita diversão. Os participantes poderão aproveitar apresentações de artistas locais, espaços de descanso e opções gastronômicas. O line-up inclui o “Baile do Finna”, comandado pelo DJ Finna, trazendo muito funk e os melhores hits do momento. O grupo Showdi embala o público com seu pagode contagiante, enquanto a banda Highlab apresenta um repertório de clássicos do pop e hip-hop dos anos 90/00.

Em paralelo, o Canto Bar (R. Álvaro Chaves, 350) receberá uma atração nacional, mediante compra de ingresso na hora (1º lote: R$ 20,00). Conhecido por seus sucessos no funk e no trap, o DJ WC No Beat já colaborou com nomes como Orochi, MC Cabelinho, PK, MC Hariel, BK, Cacife Clandestino, Xamã, Luccas Carlos, Matuê e Kevin o Chris. Seu show promete agitar o público e encerrar a data com muita energia.

Sobre o St. Patrick’s Day

Comemorado oficialmente em 17 de março, o Saint Patrick’s Day homenageia o santo padroeiro da Irlanda. Ao longo dos anos, a data tornou-se uma celebração global da cultura irlandesa, reunindo pessoas ao redor do mundo para brindar e celebrar.

A cor verde, presente em todos os festejos, faz referência ao trevo de três folhas, símbolo nacional da Irlanda e também associado à sorte. O verde também está ligado ao folclore dos leprechauns, criaturas místicas irlandesas que, segundo a tradição, beliscam aqueles que não estão vestidos com a cor no dia de São Patrício.

Mais informações: @saintpatrickspoa

