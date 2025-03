Acontece Dia Internacional da Mulher: Panvel se une às homenagens em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Evento na Praça Central acontecerá sábado, dia 08/03, e haverá também cadastro de currículos para recrutamento Foto: Freepik Foto: Freepik

Um dos municípios mais afetados pelas enchentes de 2024, Eldorado do Sul aproveitará o Dia Internacional da Mulher para homenagear a todas que, apesar das perdas materiais, não desistiram e mantêm a esperança. A Panvel, que tem sede ali e viu de perto esse cenário, está novamente ao lado da comunidade e se une às ações que serão feitas no sábado, dia 08 de março, em reconhecimento à força e determinação do público feminino.

Pela manhã, uma equipe de recrutamento estará na praça Pastor Eurico da Silva (Praça Central) para realizar o cadastramento de currículos para oportunidades, como auxiliar de logística, entre outras. Além disso, colaboradores da rede estarão disponíveis durante todo o dia para fornecer informações sobre as vagas e outras formas de se candidatar. Também estão programadas ações como sorteio de brindes e disponibilização de cupons de desconto para compra de produtos da marca Panvel. A iniciativa é da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que integra a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Sobre a Panvel

Com 50 anos de história e mais de 600 filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. Com mais de 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, e mais de mil produtos da marca própria da Panvel, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a uma série de facilidades, como telentrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo país.

2025-03-07