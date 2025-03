Acontece Sicredi reforça parceria com seus associados na Expodireto 2025

Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

Casa do Sicredi no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Foto: Julio Ferreira Casa do Sicredi no Parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. (Foto: Julio Ferreira) Foto: Julio Ferreira

O Sicredi, com mais de 2,7 milhões de associados no Rio Grande do Sul, participa da 25ª edição da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio do País. Parceira do evento desde a sua primeira edição, a instituição atenderá as demandas de seus associados no Parque por cerca de 70 colaboradores durante os cinco dias de evento.

“O ano de 2025 é especial porque marca uma data significativa para a Expodireto: um quarto de século fomentando o desenvolvimento da economia gaúcha por meio do agronegócio. São quase três décadas dedicadas ao pequeno, médio e grande produtor rural.

A Expodireto é um momento de reforçarmos o compromisso com todas as cadeias do setor por meio da oferta de produtos e serviços financeiros, como o crédito, adequados às diferentes necessidades dos associados”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

De acordo com balanço da instituição, na Expodireto de 2024, foram R$ 305 milhões em cerca de 700 solicitações de financiamento, diversificadas em diferentes linhas de crédito.

Protagonismo estadual

O Sicredi manteve sua liderança como o principal repassador de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para operações de investimento no estado pelo segundo ano consecutivo. Em 2024, a instituição liberou R$ 2,3 bilhões. Somente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) representou 32% desse montante.

No total, o valor liberado no estado no ano passado, via BNDES, somou R$ 4,7 bilhões (23,3 mil operações), uma vez que R$ 2,4 bilhões foram destinados às linhas emergenciais para os atingidos pelas enchentes, além das demais linhas do Banco direcionadas ao Rio Grande do Sul. Em 2023, a instituição também foi o principal agente financeiro na concessão de recursos para investimentos no campo do BNDES.

Em nível nacional, também confirmou sua liderança como o principal repassador de recursos do BNDES pelo segundo ano consecutivo. Em 2024, o Sicredi liberou um total de R$ 12,2 bilhões, um crescimento de 49% em relação ao ano anterior, um desempenho superior à média dos demais agentes do BNDES, que avançaram 27%. Ao todo, foram mais de 87 mil operações aprovadas, aumento de 76% em comparação a 2023. No segmento agro, a instituição se consolidou como a principal parceira do setor, liberando R$ 8,4 bilhões em crédito agro, incluindo Cédula de Produtor Rural (CPR), um crescimento de 46% frente ao ano anterior. Foram mais de 48 mil operações aprovadas, ampliando o acesso ao crédito para produtores e fortalecendo o agronegócio brasileiro.

Plano Safra

No Plano Safra 24/25, levando em consideração o início do ciclo em julho de 2024 até janeiro de 2025, o Sicredi já liberou R$ 12,6 bilhões no Rio Grande do Sul – incluindo a CPR, valor superior ao mesmo período do ciclo Safra 23/24, que somou R$ 11,7 bilhões. Em operações, o Sicredi foi responsável por mais de 111 mil desde o início do ciclo atual. No conjunto das instituições financeiras, o Sicredi financiou aproximadamente 40% dos contratos firmados no RS no ciclo que termina em junho deste ano. Em volume, a instituição contabiliza cerca de 30% do total do volume liberado no estado.

No total da carteira de crédito do Sicredi no RS, que ultrapassa os R$ 70 bilhões, as operações de crédito rural representam 34% do volume total, demonstrando que mesmo com sua grande relevância no agro. “Fomentamos o ciclo virtuoso do cooperativismo, gerando mais empregos, mais renda, novos investimentos e prosperidade para os associados e a sociedade”, conclui Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8,5 milhões de associados. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne mais de 2,7 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 97% dos municípios, totalizando mais de 670 pontos de atendimento.

