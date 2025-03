Acontece Programa de Estágio Farma 2025: inscrições abertas na Panvel

A Panvel, rede de farmácias com filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio em Farmácia, com prazo até a próxima segunda (17). A iniciativa tem como objetivo acelerar o desenvolvimento de jovens talentos na área farmacêutica, proporcionando crescimento técnico comportamental.

Ao todo, são 60 vagas disponíveis em todos os Estados onde a rede atua. As principais responsabilidades e atribuições da vaga incluem apoiar na conservação de produtos, medicamentos e equipamentos que exigem cuidados especiais, controlando indicadores e mantendo registros precisos dos procedimentos, garantindo que sejam fornecidos com segurança e qualidade.

Requisitos

– Ser estudante de Farmácia a partir do 6° semestre;

– Disponibilidade de 4 a 6 horas diárias para estágio;

– Desejável disponibilidade de até um ano para estágio;

– Disponibilidade para realizar o estágio em formato presencial.

Benefícios

– Bolsa Auxílio (baseada na carga horária diária);

– Vale Transporte;

– Vale Alimentação (para a carga horária mínima de 6 horas diárias);

– Gympass;

– Auxílio Farmácia Panvel;

– Possibilidade de Efetivação.

Inscrições via Gupy: https://lojaspanvel.gupy.io/jobs/8701363

