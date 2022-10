Política Ao lado de Marina Silva e Simone Tebet, Lula faz campanha em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Foi o primeiro ato de campanha de Lula e Tebet (dir.) juntos. (Foto: Ricardo Stuckert)

O ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) participaram nesta sexta-feira (21) do primeiro ato de campanha juntos. Ao lado deles estava ainda a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) e o prefeito da cidade, Daniel Sucupira (PT). O presidenciável percorreu as ruas de Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais, em cima de uma caminhonete aberta.

Logo após subir no carro, Lula fez uma breve fala aos apoiadores. “É uma alegria imensa encontrar com o povo mais carinhoso que eu conheço nesse país. Eu quero agradecer a cada mulher, a cada homem, a cada adolescente, que a gente vai tentar falar”. O petista pediu calma e tranquilidade aos manifestantes e também que os seguranças evitassem empurrar o público que tentava cumprimentar Lula.

Pouco depois, Lula pegou o microfone novamente e comentou sobre o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Republicanos). “Durante a eleição dele, ele fingia não ter candidato a presidente, porque ele sabia que 40% dos meus eleitores votaram nele. Então ele ficou quietinho, sem falar o nome de presidente. Agora que ele ganhou as eleições caiu a máscara. Ele é bolsonarista e ele vai vir aqui essa semana com o Bolsonaro”, disse o petista a seus apoiadores. “Vocês não precisam xingar ninguém, não precisam falar palavrão contra ninguém. É só falar que vocês têm consciência política e que o número de vocês é o 13”, completou.

Durante o percurso, Tebet discursou. A senadora vem realizando atos em várias cidades, como em Brasília, mas participa de seu primeiro ato ao lado de Lula. “Eu estou aqui porque amo a democracia, amo o Brasil e amo o povo brasileiro. Estou aqui pronta, junto com vocês, tirar da presidência da República esse presidente desumano, que não ama o Brasil, que não respeita as famílias brasileiras”, discursou Tebet. “Eu estou aqui para dizer em alto e bom som que, dia 30, vou votar no 13. Estou apoiando Lula para que o Brasil volte a ser generoso”, completou.

A senadora citou ainda propostas dela que foram incorporadas ao programa de governo de Lula, como zerar a fila de cirurgias e procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) que foram represados pela pandemia da covid-19, além do combate à fome, criação de empregos e obras. Tebet puxou ainda o coro de uma das músicas que vêm sendo tocadas nas caminhadas do petista. “Tá na hora do Jair? Jair embora”, declarou.

A deputada eleita Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente de Lula, também discursou. “O Bolsonaro não conhece a força do povo, a força das mulheres, a força dos jovens, a forças dos idosos”, afirmou. “Nós vamos mostrar que, no dia 30, chegou a hora de a onça beber água. E ela vai beber água na urna eletrônica”, exclamou.

