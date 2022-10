Política Bolsonaro recebe apoio de grupo de lutadores durante agenda de campanha em São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Presidente Jair Bolsonaro discursa para lutadores. (Foto: Reprodução)

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta sexta-feira (21) de um encontro com um grupo de lutadores em São Paulo. Durante o encontro, Bolsonaro recebeu um cinturão de um dos apoiadores.

Entre os lutadores presentes ao encontro estavam Wanderlei Silva, José Aldo, Fabrício Werdum e Maurício Shogun.

Ao discursar para o grupo de lutadores, Bolsonaro disse que o Brasil é “exemplo para o mundo” na questão da economia.

“Apesar da pandemia, a gente lamenta as mortes, o Brasil está dando exemplo para o mundo na questão econômica. Tudo vem dando certo, graças a Deus, em função obviamente do povo alegre, feliz, trabalhador, que começa a conhecer o seu potencial”, afirmou o presidente.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 10 milhões de desempregados. Além disso, a inflação acumulada nos últimos 12 meses até setembro é de 7,17%.

O segundo turno da eleição está marcado para o próximo dia 30, e as pesquisas eleitorais têm mostrado Bolsonaro atrás do ex-presidente Lula (PT).

Pesquisa Datafolha divulgada na última quarta (19), por exemplo, mostrou Bolsonaro com 45% das intenções de voto (48% dos votos válidos), enquanto Lula apareceu com 49% das intenções de voto (52% dos votos válidos).

Durante o encontro desta sexta, alguns lutadores também discursaram, entre eles José Aldo.

No início desta semana, Bolsonaro recebeu o apoio de cantores sertanejos durante encontro no Palácio da Alvorada – residência oficial da Presidência, em Brasília. Participaram do encontro, entre outros, os cantores Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo (da dupla com Luciano), Chitãozinho (da dupla com Xororó), Fernando (da dupla com Sorocaba) e Sula Miranda.

Após o encontro, Bolsonaro fez uma declaração à imprensa. Ele disse que o apoio dos cantores sertanejos dá a ele “a certeza” de que haverá uma virada nas eleições e ele derrotará Lula. No primeiro turno, o petista teve 6 milhões de votos a mais que o adversário.

Desempenho no 1º turno

No primeiro turno, Bolsonaro recebeu 51 milhões de votos (43,2%), e Lula, 57 milhões de votos (48,4%). Em São Paulo, conforme a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro ficou à frente de Lula no primeiro turno.

O atual presidente da República recebeu 12,2 milhões de votos (47,7%), enquanto o petista obteve 10,4 milhões de votos (40,8%).

