Ao sofrer dano, helicóptero da NASA tem missão encerrada em Marte após grande superação de expectativas

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Helicóptero sofreu danos nas pás do rotor . (Foto: NASA)

O histórico Helicóptero Engenhosidade Marte (Ingenuity Mars Helicopter) da NASA encerrou sua missão no Planeta Vermelho depois de superar as expectativas e fazer dezenas de voos a mais do que o planejado.

Segundo informações apresentadas por Bill Nelson, administrador da agência norte-americana, embora o helicóptero permaneça em pé e em comunicação com os controladores de solo, as imagens de seu voo de 18 de janeiro, enviadas à Terra nesta semana, indicam que uma ou mais pás de fibra de carbono do rotor sofreram danos durante o pouso e ele não é mais capaz de voar.

Originalmente projetada como uma demonstração de tecnologia para realizar até cinco voos de teste experimentais durante 30 dias, a primeira aeronave em outro mundo operou na superfície marciana por quase três anos, realizou 72 voos e voou mais de 14 vezes mais longe do que o planejado, registrando mais de duas horas de tempo total de voo.

“A jornada histórica do Ingenuity, a primeira aeronave em outro planeta, chegou ao fim”, disse Bill Nelson. “Aquele helicóptero notável voou mais alto e mais longe do que jamais imaginamos e ajudou a NASA a fazer o que fazemos de melhor – tornar o impossível possível. Através de missões como a Ingenuity, a NASA está preparando o caminho para voos futuros no nosso sistema solar e para uma exploração humana mais inteligente e segura até Marte e mais além.”

O Ingenuity pousou em Marte em 18 de fevereiro de 2021, preso à barriga do rover Perseverance da NASA, e decolou pela primeira vez da superfície marciana em 19 de abril, provando que o voo motorizado e controlado em Marte era possível.

Depois de realizar mais quatro voos, embarcou em uma nova missão como demonstração de operações, servindo como batedor aéreo para cientistas do Perseverance e motoristas de rover. Em 2023, o helicóptero executou dois testes de voo bem-sucedidos que ampliaram ainda mais o conhecimento da equipe sobre seus limites aerodinâmicos.

Ingenuity em Marte

A equipe do Ingenuity planejou que o helicóptero fizesse um curto voo vertical em 18 de janeiro para determinar sua localização após executar um pouso de emergência em seu voo anterior. Os dados mostram que, conforme planejado, o helicóptero atingiu uma altitude máxima de 40 pés (12 metros) e pairou durante 4,5 segundos antes de iniciar a sua descida a uma velocidade de 3,3 pés por segundo (1 metro por segundo).

No entanto, cerca de 1 metro acima da superfície, o Ingenuity perdeu contato com o rover, que serve como retransmissor de comunicações para o helicóptero. No dia seguinte, as comunicações foram restabelecidas e mais informações sobre o voo foram repassadas aos controladores de solo do JPL da NASA.

Imagens revelando danos à pá do rotor chegaram vários dias depois. A causa da perda das comunicações e a orientação do helicóptero no momento do pouso ainda estão sendo investigadas.

Triunfos e desafios

Ao longo de uma missão prolongada que durou quase 1.000 dias marcianos, mais de 33 vezes mais do que o planejado originalmente, o Ingenuity foi atualizado com a capacidade de escolher autonomamente locais de pouso em terrenos traiçoeiros, lidar com um sensor morto (o inclinômetro parou de funcionar após muitas noites extremamente frias), limpar-se após tempestades de poeira, operar a partir de 48 locais de pouso diferentes, realizas três pousos de emergência e sobreviver ao frio do inverno marciano.

Projetado para operar na primavera, o Ingenuity não conseguia ligar seus aquecedores durante a noite durante as épocas mais frias do inverno, resultando no congelamento e reinicialização periódica do computador de voo. Essas “quedas de energia” exigiram que a equipe redesenhasse as operações de inverno do helicóptero para continuar voando.

Com as operações de voo concluídas, a equipe do Ingenuity realizará os testes finais nos sistemas do helicóptero e fará o download das imagens e dados restantes na memória de bordo do equipamento. O rover Perseverance está atualmente muito longe para tentar obter imagens do helicóptero em seu campo de aviação final.

“É incrível que o Ingenuity não apenas tenha carregado a bordo uma amostra do Wright Flyer original, mas também este helicóptero seguiu seus passos e provou que o voo é possível em outro mundo”, disse o gerente de projeto do Ingenuity, Teddy Tzanetos, da NASA JPL. “O helicóptero Mars nunca teria voado uma vez, muito menos 72 vezes, se não fosse pela paixão e dedicação das equipes Ingenuity e Perseverance. O primeiro helicóptero de Marte da história deixará uma marca indelével no futuro da exploração espacial e inspirará frotas de aeronaves em Marte – e em outros mundos – nas próximas décadas.”

