Por Júlio Cesar Hilzendeger | 21 de julho de 2025

Foto: Reprodução

O 22 de julho de 2025 é um dia marcante para os Oficiais da Reserva de Segunda Classe, Reserva não Remunerada, oriundos dos cursos de formação de Oficiais da Reserva do CPOR/PA e dos NPOR do RS.

Nesta data, em 1993 era fundada a Associação dos Ex-Alunos e Amigos do CPOR/PA resultado do trabalho abnegado de alguns que identificando a necessidade de manter e preservar e propagar os valores cívicos, éticos e morais, desenvolvidos no seio familiar e aprimorados na caserna, uniram-se para formar aquela associação e trabalhar voluntariamente em prol daqueles valores, apoiando o CPOR/PA material, financeira e socialmente, para que os jovens selecionados para realizarem o seu serviço militar, na forma do Curso de Formação de Oficial da Reserva, o façam devidamente em bases solidas e exemplos edificantes.

Daqueles fundadores, alguns avós, pais, tios e amigos, dos hoje sócios da Associação dos Oficiais R/2 do RS – AOR/2-RS, nova denominação de nossa antecessora AEAA a partir de 17 de outubro de 2008, recai sobre nossos ombros a responsabilidade de continuar na “Missão Varonil”; estudar e trabalhar para manter vivo o espírito e a chama da “RESERVA ATIVA”.

A Associação dos Oficiais R/2 do Rio Grande do Sul (AOR/2-RS) é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo principal congregar os Oficiais R/2, especialmente aqueles formados no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre (CPOR/PA), o Centro Marechal Cesar Obino, ou ainda de uma forma mais pessoal para alguns a “Academia do Morro”.

Comemoramos 32 anos de muito trabalho e dedicação voluntária dos Oficiais R/2 para que os Alunos do CPOR/PA tenham a sua formação plena e venham ao final, somar-se ao destacamento daqueles que por lá passaram e apoiam o porvir.

Nossa atuação visa estar presente na formação dos futuros Oficiais da Reserva através, de ações ao CPOR/PA e ao Comando do CPOR/PA para que a missão seja completa e de pleno êxito.

Ao longo destes 32 anos, podemos elencar nossa ação na construção do Quiosque da Engenharia, hoje em processo de reconstrução para se transformar no Quiosque da Infantaria e da Engenharia; na pavimentação interna de algumas áreas do CPOR/PA com bloquetes de concreto; no asfaltamento de vias internas; na construção do Memorial dos 12 Heroicos Artilheiros, um episódio de dor na história do CPOR/PA e talvez de Porto Alegra, mas que precisa ser lembrado para o devido reconhecimento daqueles vitimados; nas palestras de nossos sócios Empresários e Empreendedores, Juristas, Profissionais Liberais, Políticos, Funcionários Públicos e outros, aos Alunos, seja para retratar e manter viva a história ou as suas experiencias de vida, do impacto da sua formação e atuação como Oficial no EB contribuiu/contribui na sua realização pessoal e profissional. Ainda, nossa presença nas formaturas e cerimonias militares e nos desfiles cívicos são ações que expressam nosso compromisso com a nossa missão.

Mais recentemente reeditamos o Programa de Aperfeiçoamento do Oficial da Reserva – PADORE, um ciclo de palestras aberto ao público civil e militar, que visa trazer conhecimento para embasar nosso posicionamento sobre os difíceis momentos que vivemos. Apoiamos o CPOR/PA na aquisição de baterias para o Simulador de Tiro Virtual, fundamental para a instrução dos Alunos, na reforma do Fogão de Campanha para uso nos exercícios de campo e no CPOR/PA, no Projeto Westpoint que levará pela primeira vez Alunos do CPOR/PA até a Academia Militar de Westpoint e ao Reserve Officer Training Corps, ambas instituições nos EUA.

A AOR/2-RS também atua no apoio de outras entidades sociais como o Instituto Vitoria Nahon, a quem doamos recentemente 50 cobertores para sua Campanha do Agasalho.

Em 1993 AOR/2-RS, na forma de sua antecessora AAEA, foi fundadora junto com outras Associações de Oficiais R/2 de outros estados, do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva – CNOR, entidade a qual estamos retornando em 2025 com vista a união dos Oficiais da Reserva em prol de seus interesses maiores.

Somos também, um elo de ligação entre a sociedade civil e a sociedade militar, comunicando as aspirações e frustrações das partes, com vistas a plena realização e integridade dos preceitos constitucionais de nossa nacionalidade.

Primamos pela Ordem e Progresso e não coadunamos com as práticas e releituras de valores morais e sociais que depreciam a cultura, a educação e a formação moral do indivíduo.

Estamos iniciando uma ação junto a outras entidade de Oficiais R/2 do RS visando o estreitamento de nossas relações para uma atuação mais objetiva em prol de nossos interesses e do Brasil

Hoje estamos empenhados, junto com outras Associações e o CNOR, na retificação do Decreto 12.375 que afronta a todos os Oficiais da Reserva do Brasil e a nossa persistência resultará em mais uma vitória.

Parabenizo hoje a todos os Associados e Associadas da AOR/2-RS pelo nosso 32º aniversário e os concito a permanecermos unidos na prática e preservação dos valores que fundamentam nosso vínculo e Missão.

RESERVA ATIVA, BRASIL!

*Júlio Cesar Hilzendeger

Presidente da AOR/2-RS

2º Ten R/2 Inf 1975

Administrador, Professor e

Consultor

