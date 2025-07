Colunistas Falta o último voto, do Ministro Luiz Fux no processo contra Jair Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 21 de julho de 2025

Ministro Luiz Fux tem divergido da linha de Alexandre de Moraes no âmbito do julgamento dos réus no processo da baderna do 8 de Janeiro. (Foto: Antonio Augusto/STF)

Nesta -feira, último dia do julgamento no processo virtual que determinou uma série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito da Ação Penal (AP) 2668, há uma expectativa sobre o voto de Luiz Fux, o último a se manifestar. Ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes (Relator) disse que “há indícios de que tanto Bolsonaro quanto o filho têm praticado “atos ilícitos que podem configurar, em tese, os crimes dos art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), art. 2º, §1º da Lei 12.850/13 (obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa) e art. 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito).” Fux tem protagonizado divergências com a linha de Moraes no âmbito do julgamento dos réus no processo da baderna do . Pelo regimento interno do STF, os ministros não são obrigados a depositar o voto. Se um magistrado não se pronunciar até o encerramento do prazo, ele será considerado ausente. Independente do voto do ministro Fux, os ministros da 1.ª Turma da Corte já formaram maioria para endossar a decisão de Moraes – três deles, Flávio Dino, Cristiano Zanin (presidente da 1ª Turma) e Carmen Lúcia, seguiram o relator.

Cassação de visto americano: inclusão na lista é surpresa

Os Estados Unidos não informam necessariamente as pessoas que tiveram seus vistos cancelados, e na maioria dos casos, o alvo da medida não fica sabendo. A medida, prevista na Seção da Lei de Imigração e Nacionalidade já foi acionada pelos EUA contra empresários da Nicarágua, militares da Rússia e Venezuela, e integrantes do partido que governa a Coreia do Norte. Sem confirmação, especulações na imprensa apontam que na lista do Departamento de Estado entraram, além dos 8 ministros do STF, estas pessoas: Andrei Rodrigues (diretor-geral da Polícia Federal), Fábio Schor (delegado da Polícia Federal), Paulo Gonet (procurador-geral da República), Ricardo Lewandowski (ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça) e Rodrigo Pacheco (senador pelo PSD de Minas Gerais e ex-presidente do Senado).

Finck ingressa no Republicanos, em Novo Hamburgo

Carlos Finck, pai do prefeito de Novo Hamburgo Gustavo Finck (PP) anunciou sua filiação ao Republicanos. O partido do deputado estadual Delegado Zucco foi um dos principais apoiadores na campanha vencedora à prefeitura de Novo Hamburgo em 2024.

Reerguimento do estado, pauta do Tá na Mesa da Federasul

A pauta da próxima reunião Tá na Mesa da Federasul será “Ações estratégicas e prioritárias para o reerguimento do RS” e foram convidados apenas deputados federais. Estarão Alexandre Lindermeyer, ex-prefeito de Rio Grande e do PT, além de Luciano Zucco (PL, líder da Oposição na Câmara), Marcel Van Hattem (NOVO), Maurício Marcon (Podemos) e o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (Republicanos). Na -feira (23) ao meio dia.

Desmonte na Cultura de Torres segue acelerado

O processo de desmonte da cultura no município de Torres, iniciado nas duas gestões anteriores (prefeito Carlos Souza/PP) agora começa a ser acelerado no governo do prefeito Nelci Dimer (MDB). Jornalista e historiador consagrado, Nelson Adams lamenta que nos últimos dias, tenha ficado explícita a extinção da Secretaria de Cultura e Desporto, criada entre 2012/2016. “Será transformada num Departamento da Secretaria de Turismo. O atual secretário sugeriu que os setores da Cultura pressionassem o prefeito para que não ocorra”, revela ele. Um dos exemplos desse descaso, é o Museu Histórico de Torres, que sofreu danos no telhado que ameaçam seu acervo, e até agora segue sem conserto. Da mesma forma, informa Nelson Adams, “na Biblioteca Municipal o acervo continua encaixotado.”

Em parceria com a Taurus, São Leopoldo recebe uma UBS

A empresa Taurus investiu R$ 2 milhões como contrapartida com a prefeitura de São Leopoldo, em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) de grande porte, entregue ao município. A Taurus, com 3 mil funcionários, é uma Empresa Estratégica de Defesa ESG, integrante da Base Industrial de Defesa, maior fabricante de armas leves do mundo e uma das marcas mais vendidas e importadas no exigente mercado norte-americano.

Reginaldo Pujol será agraciado com o Troféu Liberdade

O ex-vereador de Porto Alegre, e ex-deputado estadual Reginaldo Pujol, receberá o Troféu Liberdade, em solenidade a ser realizada na Assembleia Legislativa estado no dia , às 13h. A iniciativa de homenagear Pujol é do deputado Rodrigo Lorenzoni, que idealizou o troféu Liberdade para reconhecer e valorizar pessoas ou organizações que se destacaram pela defesa da liberdade em suas mais diversas formas, como a liberdade de expressão, religiosa, de imprensa, individual e econômica.

Com a palavra, Luciano Hang: A desvalorização do Real

O empresário Luciano Hang, dono das Lojas Havan, faz as contas e mostra como acontece a perda do poder aquisitivo pela desvalorização do Real:

– Desde o lançamento do Plano Real, em 1994, nossa moeda vem se desvalorizando continuamente. O que comprávamos com R$100 em 1994, agora equivale a apenas R$13,28.

Como eu sempre digo: fazer o errado, dá errado. As principais consequências para essa desvalorização gigantesca é a falta de controle nos gastos públicos e a instabilidade fiscal durante as três décadas.

O resultado está aí: o povo sente no bolso. O dinheiro não rende mais, o carrinho de compras vai ficando cada vez mais vazio e, no fim, quem paga a conta é sempre a população”, afirma o empresário.

Flávio Pereira

@flaviorrpereira

