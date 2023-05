Esporte Aos 26 anos, Gabigol, do Flamengo, se torna o maior artilheiro brasileiro da Libertadores

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O atacante chega a 30 gols na história do torneio. (Foto: Fifa/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com gol marcado pelo Flamengo contra o Racing, da Argentina, na quinta-feira, Gabigol se tornou o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores. O camisa 10 rubro-negro chegou ao 30º gol na competição. A partida terminou em 1 a 1.

No último lance do primeiro tempo, Erick Pulgar cobrou falta com uma jogada ensaiada e tocou para Gabi, que acertou um chute de canela no canto direito do goleiro Arias. Antes disso, o camisa 10 já havia perdido um gol com a perna direita.

Além de carimbar ainda mais o nome de Gabi na história da competição, o gol marcado fez o atacante espantar um tabu. O camisa 10 não marcava um tento com a bola rolando há 15 jogos, desde a vitória em cima do Volta Redonda, em 15 de fevereiro.

O camisa 10 do Rubro-Negro agora soma 30 gols na competição continental e deixou para trás Luizão, que balançou as redes em 29 ocasiões. No ranking geral, o atacante de 26 anos é o quinto maior artilheiro da história, ao lado de Julio Morales (URU).

Confira os maiores artilheiros da Libertadores:

1) Alberto Spencer (EQU) – 54 gols

2) Fernando Morena (URU) e Pedro Rocha (URU) – 37 gols

4) Daniel Onega (ARG) – 31 gols

5) Gabriel (BRA) e Julio Morales (URU) – 30 gols

Maiores artilheiros brasileiros:

1) Gabriel – 30 gols

2) Luizão – 29 gols

3) Fred e Palhinha – 25 gols

5) Célio Taveira – 22 gols

6) Jairzinho – 21 gols

7) Guilherme, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique -19 gols

10) Marcelinho Carioca, Sérgio João, Rony, Tita e Pedro – 18 gols

Agora Gabriel tem 12 gols e duas assistências pelo Flamengo em 23 jogos na atual temporada. Ao todo, são 145 gols marcados com a camisa do Rubro-Negro.

No fim da partida, Gabi analisou o jogo e lamentou o resultado. O camisa 10, porém, se mantém confiante na classificação do Flamengo na fase de grupos.

“Acho que a gente tinha que ter vencido. Claro que tem o adversário do outro lado também que fez um grande jogo. Mas creio eu que poderíamos ter vencido. Acho que a gente deixou de jogar e, quando a gente deixa de jogar, a gente dá chances para o adversário”, disse.

“A gente tinha a bola, o controle do jogo no segundo tempo, com um a mais e não aproveitamos. Tomamos gol na felicidade deles, um jogador expulso nosso e o jogo ficou muito igual. Mas creio eu que éramos para ter vencido. Flamengo sempre tem que vencer. Ainda mais em circunstâncias como esta. A gente tinha que ter ganho esse jogo. Mas agora vamos para casa, jogar em casa também e creio que vamos vencer e passar da primeira fase”, finalizou.

Com o resultado, o Flamengo fica na segunda posição com quatro pontos no Grupo A, e o Racing é o atual líder com sete na pontuação. Ñublense e Aucas estão com três pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/aos-26-anos-gabigol-do-flamengo-se-torna-o-maior-artilheiro-brasileiro-da-libertadores/

Aos 26 anos, Gabigol, do Flamengo, se torna o maior artilheiro brasileiro da Libertadores

2023-05-05