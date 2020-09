Magazine Aos 51 anos, a gaúcha Daniela Escobar fala da carreira e da mudança para os EUA

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Daniela mora em Los Angeles, na Califórnia, há 15 anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Morando em Los Angeles, na Califórnia, há 15 anos, Daniela Escobar frequentemente vive situações curiosas por causa de seu trabalho de maior sucesso: “O Clone”. Mesmo depois de quase duas décadas desde a exibição original, a novela alcançou altos índices de audiência recentemente no Viva e desperta paixões também no público estrangeiro.

“Uma vez estava num estacionamento público em Santa Mônica e entrei num elevador. De repente, apagou a luz. Uma moça, no escuro, me reconheceu: ‘Você é atriz? Você fez ‘O Clone’?. Eu respondi: ‘Nossa, que memória boa você tem”. E ela disse: ‘Eu vi ontem. Sou da Rússia’. A novela é um fenômeno. Nunca parou de passar lá. Quando começam a mandar fotos da Maysa no começo, de franjinha, já sei que recomeçou”, conta ela, que adora esse carinho do público. “Tem sempre uma enxurrada de pessoas elogiando e falando coisas lindas. Todo dia comentam que estou longe da telinha e perguntam quando vou voltar.”

Enquanto o retorno não acontece, os telespectadores brasileiros matam as saudades com as reprises de “Flor do Caribe”, na Globo, e “Apocalipse”, na Record: “Acho Flor do Caribe fantástica, principalmente para este momento. É uma novela leve. Na época, as pessoas adoraram porque nunca tinham me visto fazendo comédia”.

Daniela iria voltar ao Brasil para uma participação em “Gênesis”, da Record, e chegou a assinar contrato de dois meses, mas o vínculo venceu durante a pandemia e ainda não há previsão de retomada. Ela explica que tem priorizado esses trabalhos de curto prazo. Pelo menos por ora. É que seu processo de cidadania americana está em curso. Por isso, a atriz não pode passar mais de seis meses afastada do país. Depois de tantos anos, ela considera que a decisão da mudança foi acertada:

“O inglês foi o que me trouxe para cá, queria aprender. Há mais de 22 anos, passei no teste para um filme que era uma coprodução. Quando o diretor quis conversar comigo, não consegui falar. Fiquei mal com aquilo. E botei na cabeça que precisava ser fluente. Era para ser uma coisa temporária, pensei em ficar um ano. Mas me encantei pela cidade, pela calma, pela segurança pública. Meu filho tinha 7 anos na época. Achei um Rio de Janeiro civilizado, um lugar fantástico para que ele crescesse com valores diferentes, sem ser perseguido por paparazzi, algo mais comum naquela época.”

O filho em questão é André Matarazzo, de 22 anos, fruto da relação da atriz com o diretor Jayme Monjardim. Ele fez sua estreia na TV em “Malhação” no ano passado, como Marquinhos.

“Sou muito babona. Sempre o deixei à vontade para escolher, sem dizer que sim ou que não. Quando deu um clique nele, falei: ‘Você está no lugar certo, vai ter os melhores cursos, as melhores influências’. André se formou no curso de atuação de um casal de Nova York. Eu disse para o dono que ele vinha de uma família de artistas: ‘Quero saber se ele é bom, mas não conta que perguntei isso. Eu sei o que penso a respeito, mas gostaria de um feedback de vocês’. Ele respondeu: ‘Seu filho é o melhor da turma, é o máximo'”.

Como “Malhação” acabou em plena pandemia, André ainda não voltou para os EUA. Solteira, Daniela, de 51 anos, tem a companhia de seus animais de estimação na ausência do filho.

“Não aconteceu de encontrar uma pessoa. Não sei dizer se felizmente ou infelizmente. A última tentativa não foi boa, não deixou boas recordações. Eu estou aberta, mas meus amigos dizem que escolho demais, sou muito exigente. Mas eu não sou. Tenho boa autoestima, me amo e me respeito. Antes só que mal acompanhada. Se não estou bem e feliz, me retiro com educação e sigo meu caminho. Vim ao mundo para ser feliz, gosto de estar em paz. Não sinto solidão. Tenho livros para ler, amigos maravilhosos e dois gatos que não me dão um minuto de sossego. Sem tempo para babaquice na vida, para me jogar numa relação que não seja complementar. Não tenho um buraco e fico esperando alguém preenchê-lo. Se pintar alguém no caminho para somar, que essa pessoa possua os mesmos valores que eu. Essa coisa de “os opostos se atraem” eu já experimentei e vi que não é verdade”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine