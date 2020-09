Magazine “Namorados dão muito trabalho”, diz Selena Gomez

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Selena Gomez brincou hoje que todos os seus ex-namorados a acham louca. (Foto: Reprodução)

A popstar Selena Gomez declarou que não tem pressa alguma para entrar em um novo relacionamento amoroso, afirmando que os homens “dão muito trabalho”.

A hitmaker de Come and Get It, cujos ex-namorados incluem Nick Jonas, Justin Bieber e The Weeknd, revelou ao NikkieTutorial que está muito feliz sendo solteira. Durante a entrevista, postado no último domingo (6), Selena disse que adoraria que seu maquiador Hung Vanngo estivesse ao seu lado quando ela se tornasse noiva um dia. E ironizou: “Ele fará minha maquiagem para o meu casamento, o que nunca vai acontecer”, riu.

“Caras dão muito trabalho”, explicou a cantora de 28 anos. “Cada um dos meus ex acha que sou louca. Então, não me importo”, concluiu.

No final do ano passado, ao Zach Sang Show, Selena já tinha dito que estava “super, super solteira há dois anos”.

“Quero saber como será o amor para mim, mais para frente. Quero que seja real e não quero que seja co-dependente, confuso ou com falta de comunicação. Estou relaxando agora, rapazes, honestamente, isso é tão estressante.”

