Magazine Aos 51 anos, Jennifer Lopez faz selfie de cara lavada e impressiona

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Cantora publicou clique em seu Instagram no começo da tarde deste sábado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Jennifer Lopez impressionou os fãs no começo da tarde deste sábado (1). No Instagram, a cantora publicou uma foto logo ao acordar, totalmente sem maquiagem, para saudar os seguidores. Na imagem, ela mostrou toda a sua beleza e jovialidade aos 51 anos de idade.

“Cara da manhã”, disse ela, bem-humorada, na legenda.

Além de exibir toda a sua beleza, Jennifer Lopez ainda possui corpo escultural. Recentemente, ela deixou seus fãs impressionados mais uma vez ao exibir suas curvas. Com um look fitness “a vácuo”, a atriz e cantora fez uma selfie diante do espelho, ficando com o bumbum em destaque no clique.

Mansão à venda

Jennifer Lopez e o noivo, Alex Rodriguez, colocaram à venda a mansão à beira-mar que possuem em Malibu, na Califórnia. O imóvel tem o valor de US$ 8 milhões, o equivalente a R$ 41 milhões na cotação atual.

A propriedade com os pés na areia, que pertencia ao ator Jeremy Piven, foi comprada no ano de 2019 por US$ 6 milhões. O imóvel possui 408 metros quadrados divididos em 5 quartos, 5 banheiros, varanda, pátio e espaço ao ar livre.

Além disso, há uma jacuzzi com vista para o mar, sauna, sala de cinema, chuveiro a vapor, bar molhado e paisagismo na área externa.

Segundo informações do “TMZ”, a cantora e o noivo começaram a reformar a casa antes de colocá-la à venda.

