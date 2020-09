Magazine Aos 62 anos, Madonna assume pela primeira vez uso de botox no rosto e diz estar “gordinha”

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Apesar dos rumores sobre sua aparência, cantora nunca tinha se pronunciado sobre o assunto. (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 62 anos, Madonna confessou pela primeira vez que fez procedimentos no rosto, após tantas especulações por causa da mudança exagerada em sua aparência ao longo dos anos. Em um vídeo publicado no Instagram nesta semana, ela apareceu deitada no sofá conversando com alguns amigos e assumiu que colocou botox.

“Eu estou sentindo as rugas na minha testa. Certeza que, a esta altura, todo o botox já derreteu, faz tantos meses”, disse a cantora, sem perder o bom humor. “Quando seu dermatologista está em quarentena, o que você faz? Fica com a testa enrugada”, completou, aos risos.

Depois, Madonna ainda falou sobre seu corpo. “Você se arruma para dormir, tira a sua roupa, olha no espelho e vê que você está gordinha. Mas lembre-se, seu corpo pertence ao roteiro, não ao público”, declarou ela, rindo em seguida.

Filme

A rainha do pop está escrevendo um roteiro para um filme sobre sua vida que será dirigido por ela mesma, anunciou a Universal Pictures.

“Quero transmitir a incrível jornada na qual embarquei na vida como artista, como cantora, como dançarina, como um ser humano tentando fazer um lugar para mim neste mundo”, disse Madonna em um comunicado postado no site da Universal.

A cantora e atriz norte-americana trabalha nesse roteiro ao lado de Diablo Cody, roteirista que recebeu um Oscar pelo filme “Juno”.

