Magazine Paris Hilton revela ter sofrido abusos físicos e mentais em internato para milionários

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Era como viver no inferno", relata a DJ e empresária, que detalha agressões físicas e verbais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Paris Hilton, de 39 anos, divulgou em seu canal do YouTube o documentário sobre a sua vida, chamado This is Paris. O filme se apresenta como “a história nunca contada” da herdeira da rede de hotéis Hilton. Na produção original da plataforma, a socialite afirma que nunca foi a “loira burra” que se mostrou na TV, e detalha os abusos que diz ter sofrido durante o período que ficou num internato para milionários.

A DJ e empresária afirma que sua personalidade, de quando se tornou estrela de reality show e famosa apenas por ser famosa, não passava de um personagem, mas que hoje se arrepende. “Estou tão habituada a interpretar uma personagem que é difícil ser eu mesma”, desabafa a neta de Barron Hilton.

Apesar de contar sobre as ostentações de Paris e garantir que nunca foi fotografada “usando a mesma roupa duas vezes”, o documentário também não esconde as dores da socialite. Paris, que é uma das produtoras da obra, fez questão de mostrar seus traumas. Por exemplo, ter sido matriculada ainda na adolescência em internatos para filhos problemáticos de milionários. O último que ela frequentou foi a Provo Canyon School, um centro de tratamento psiquiátrico que se diz escola e oferece moradia aos pacientes, em Utah, onde passou 11 meses.

Ela afirma que, antes do filme, nunca contou sobre as coisas que lhe aconteceram em sua estadia na suposta escola, nem mesmo para os pais. Paris diz que “foi tirada de sua cama como se estivesse sendo sequestrada” na sua primeira noite em Provo, além de ter sido vítima de abusos verbais e físicos por parte de professores e administradores, que lhe davam “pílulas misteriosas” para usar regularmente. Quando se recusava a seguir as regras, era colocada em confinamento solitário por até 20 horas, sem roupas. Paris ainda relatou agressões físicas como estrangulamentos durante sua estadia na escola.

“Era como viver no inferno. As pessoas simplesmente presumiam que fosse um colégio interno comum, porque era dessa maneira que ele era retratado para os pais e as pessoas que colocavam crianças naqueles lugares”, diz ela sobre seus pais, Kathy e Rick Hilton.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine