Celebridades “Sheik milionário ofereceu dinheiro”, diz Juliana Paes sobre proposta indecorosa

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Achei aquilo um absurdo! Falei ‘nem pensar’ e nem vi a cara daquela pessoa", disse a atriz Foto: Reprodução/Instagram "Achei aquilo um absurdo! Falei ‘nem pensar’ e nem vi a cara daquela pessoa", disse a atriz. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atriz Juliana Paes concedeu entrevista ao canal português SIC e contou alguns detalhes de sua vida que pouca gente sabe, como envio de nudes ao marido e também brincou que seu jeito seguro afugenta os homens, mas já recebeu um proposta indecorosa de um milionário no início da carreira.

“Uma vez recebi uma proposta indecorosa e foi bem no começo da minha carreira. Estava em uma festa e tinha um sheik milionário que ofereceu uma ‘baba’ porque queria me levar para passear em um iate. Achei aquilo um absurdo! Falei ‘nem pensar’ e nem vi a cara daquela pessoa. [Normalmente] Sou zero assediada. Os homens nem ousam e não sei o porquê”, disse.

“Eu mando os nudes [para o marido Carlos Eduardo Baptista] sempre pensado ‘e se meu celular for roubado? Eu vou viver bem? Pensando que meus filhos que podem ver essa foto? Se sim, então pode’”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades