Celebridades Antonia Fontenelle recebe carteira de jornalista e ataca TV Globo: “Imprensa marrom e vendida”

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Em seu perfil no Instagram, Antonia falou sobre a conquista e aproveitou para detonar alguns profissionais da imprensa Foto: Divulgação Em seu perfil no Instagram, Antonia falou sobre a conquista e aproveitou para detonar alguns profissionais da imprensa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo sem ter cursado jornalismo, Antonia Fontenelle recebeu a carteira de profissional de jornalista do presidente da Associação de Imprensa Paulista, Sérgio Redó, segundo informações da apresentadora. Fontenelle ainda ganhou o cargo de Presidente Diretora de Jornalismo em Redes Sociais.

Agora intitulada com uma profissional da comunicação, ela ainda alfinetou a TV Globo. “Em época de uma imprensa vendida, cheguei pra fazer a diferença. A imprensa marrom não pode mais dominar. É inaceitável o que, por exemplo, a TV Globo faz, militando descaradamente para derrubar o presidente, publicando mentiras e distorcendo as coisas. Jornalismo tem que ser imparcial e ético e ganhei esta carteira pela minha imparcialidade. Eu entrevisto pessoas de direita, mas abro espaço para quem é contra também. Quando entrevista uma mulher que está lutando pela pensão, chamo o homem também. Jornalismo é ouvir os dois lados e é o que menos a imprensa faz hoje em dia. Mostro para a imprensa marrom como fazer o verdadeiro jornalismo”, disse.

Em seu perfil no Instagram, Antonia falou sobre a conquista e aproveitou para detonar alguns profissionais da imprensa: “Comecei na comunicação aos 15 anos de idade no rádio, desde então não parei mais. TV, Radio, Cinema e graças a Deus uma das precursoras na linha Talk Show na internet. São quase 7 anos de luta diária, um dos canais de entrevistas mais reconhecidos no YouTube. Cá estou, sendo reconhecida por mérito próprio. Alguns jornalistas renomados não necessariamente se formaram em jornalismo, o finado Ricardo Boechat era um exemplo, antes que alguém pergunte, minha formação é em artes cênicas, e pra finalizar eu aceitei o convite e honraria do Dr. Sérgio Redó, por me reconhecer nesse lugar de fala, por achar que sou sim merecedora. Minha faculdade foi na prática, e não dentro de uma universidade de jornalismo doutrinadora, fazer jornalismo é ser imparcial, é fazer a informação chegar com clareza até o consumidor e falar a verdade acima de tudo, doa quem doer”, escreveu a loira na internet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades