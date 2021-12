Porto Alegre Aos 71 anos, morre o professor de matemática Regis Gonzaga

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

Regis ao lado da mulher, Diza Gonzaga. Foto: Serginho Neglia Regis ao lado da mulher, Diza Gonzaga. (Foto: Serginho Neglia) Foto: Serginho Neglia

Morreu aos 71 anos o professor de matemática Regis Gonzaga, nesta quarta-feira (22), em Porto Alegre. Regis faleceu em decorrência de uma cardiopatia isquêmica.

Regis era matemático formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Fundador e professor do Grupo Educacional Unificado, há mais de 50 anos estava em sala de aula.

Com sua esposa, Diza Gonzaga, em 1996 criou a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga e o Vida Urgente, com a missão de mobilizar a sociedade e os governos pela preservação da vida no trânsito.

Era pai de Larissa, Carolina, Paula, Gérson, Vicente e Thiago, que inspirou a criação da Fundação.

Como palestrante e conferencista, participou de congressos e eventos compartilhando tanto sua experiência como educador quanto o trabalho da Fundação Thiago Gonzaga em mobilização social, educação e na prevenção do trauma-trânsito.

Para plateias jovens, sensibilizava sobre a importância do protagonismo juvenil na construção de uma sociedade melhor e a desmistificação da “cultura do herói”.

