Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra primeira morte causada pela variante H3N2 do vírus influenza neste ano

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2021

Ao todo, o Estado já identificou 24 casos, sendo oito hospitalizações, incluindo o óbito. Foto: Foto: Reprodução Vítima é uma idosa de 67 anos, residente na Serra Gaúcha e não vacinada. (Foto: EBC) Foto: Foto: Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (22), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou a primeira morte do ano no Rio Grande do Sul por gripe associada ao vírus influenza do tipo A-H3N2. A vítima é uma idosa de 67 anos, residente de São Francisco de Paula (Serra Gaúcha), não vacinada contra a doença e que sofria de doenças crônicas.

As autoridades identificaram até agora 24 casos no Estado, dos quais oito resultaram em hospitalização, incluindo a paciente que não resistiu. Todos tiveram o contágio identificado neste mês, sendo que não houve registros anteriores em 2021. Já no que se refere a outras variantes (A-H1N1 e B) não houve notificação.

Os exames foram realizados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), por meio do Laboratório Central do Estado (Lacen). Nenhuma das amostras teve, por enquanto, resultado do processo de sequenciamento genômico para identificar se a linhagem é a mesma já confirmada em surtos recentes registrados em São Paulo e Rio de Janeiro.

Para prevenir esse tipo de infecção, as medidas básicas são as mesmas recomendadas no âmbito da pandemia de coronavírus: uso de máscara, distanciamento mínimo interpessoal, higienização constante das mãos, ventilação dos ambientes fechados e, é claro, a vacinação – disponível de forma gratuita em diversos postos de saúde.

Casos de Influenza A-H3N2 no RS em 2021

– São Francisco de Paula: 6 casos (1 hospitalização com desfecho fatal);

– Porto Alegre: 5 casos (todos com internação hospitalar);

– Viamão: 3 casos (1 hospitalização).

– Gramado: 4 casos;

– Harmonia: 1 caso (com hospitalização);

– Sapiranga: 1 caso;

– Cachoeirinha: 1 caso;

– Montenegro: 1 caso;

– Osório: 1 caso;

– Pelotas: 1 caso;

Cobertura vacinal abaixo do esperado

Realizada de forma simultânea à da ofensiva contra o coronavírus, a campanha de imunização contra a gripe não atingiu a meta de cobertura definida pelo Ministério da Saúde para segmentos populacionais prioritários.

Dados oficiais apontam que 79% das pessoas consideradas de risco (idosos, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e crianças) receberam a injeção, aplicada com apenas uma dose e que está disponível anualmente.

Quem ainda não estendeu o braço à picada deve procurar se informar em um posto de saúde, pois em diversas cidades gaúchas o serviço continua a ser oferecido enquanto durar o estoque – municípios com doses já esgostadas podem solicitar novos lotes ao governo gaúcho. A idade mínima é de 6 meses.

(Marcello Campos)

