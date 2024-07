Redes de TV

A Sky News, um dos principais canais de notícias do Reino Unido, ficou fora do ar nesta sexta. Na Austrália, a rede estatal ABC teve a programação totalmente paralisada, e a Sky News Australia ficou parcialmente fora do ar.

Outros problemas de tecnologia foram reportados ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, o serviço de emergência 911 ficou fora do ar no Alasca.

Serviços bancários e de mídia na Austrália foram afetados, sendo que algumas lojas fecharam temporariamente. Alguns bancos da Nova Zelândia também ficaram fora do ar.

No Reino Unido, o serviço de trem foi afetado. Além disso, sistemas de computadores do serviço público de saúde caíram. Na Alemanha, cirurgias eletivas foram canceladas em dois hospitais.

No continente africano, um dos maiores bancos da África do Sul anunciou que enfrenta problemas, com todos os serviços afetados nacionalmente.