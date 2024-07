Rio Grande do Sul Seis pessoas morrem em acidente envolvendo três veículos em Rio Pardo

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

A tragédia ocorreu no quilômetro 186 da BR-471, em Rio Pardo Foto: PRF/Divulgação

Seis pessoas morreram, no fim da noite de quinta-feira (18), em um acidente envolvendo um Palio, com placas de Passo do Sobrado, um Toyota RAV4, de Santa Cruz do Sul, e uma carreta, de São Lourenço do Sul, no quilômetro 186 da BR-471, em Rio Pardo.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), todas as vítimas fatais – quatro homens e duas mulheres – estavam no Palio. Elas foram arremessadas para fora do veículo após o acidente.

A tragédia ocorreu por volta das 23h30min. A carreta, que transportava um contêiner, transitava no sentido Porto Alegre-Santa Cruz do Sul. Os carros trafegavam no sentido contrário. O RAV4 colidiu na traseira do Palio, que bateu de frente contra a carreta. Os veículos saíram de pista.

O motorista do Toyota ficou ferido e foi hospitalizado. O condutor da carreta teve ferimentos leves. As causas da tragédia serão investigadas.

