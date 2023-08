Um apagão deixou várias cidades brasileiras sem energia elétrica na manhã desta terça-feira (15).

O problema ocorreu por volta das 8h20min em pelo menos 15 Estados – incluindo Rio Grande do Sul, Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba – e no Distrito Federal. As regiões Norte e Nordeste foram as mais afetadas.

O fornecimento de luz foi interrompido por um ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga) nível 3 no Sistema Interligado Nacional.

O ERAC ocorre quando o sistema elétrico não é capaz de suprir toda a demanda exigida, então, são cortados blocos de carga de menor prioridade, de forma a se manter a estabilidade e evitar a perda de todo o sistema elétrico de potência.