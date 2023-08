Em 1976, interpretou sua primeira vilã em “Escrava Isaura”. O papel de Rosa fez Léa ser reconhecida pelo público, mas também lhe rendeu problemas: a atriz chegou a sofrer violência física de telespectadores que odiavam a personagem.

“Escrava Isaura é o meu cartão de visitas. Tive muitas dificuldades em fazer cenas de maldade com a Lucélia Santos. Eu me lembro de uma cena em que, quando a Rosa acabou de fazer todas as perversidades com a Isaura, eu tive uma crise se choro, me pegou muito forte. Chorei muito, não com pena, mas porque me tocou”, disse a atriz em entrevista.

Ela também atuou em novelas como “Selva de Pedra”, “Xica da Silva” e “O Clone”. Léa conquistou quatro Kikitos com os filmes “Filhas do Vento”, “Hoje Tem Ragu” e “Acalanto”. Ela tem mais de cem produções no currículo, incluindo cinema, teatro e televisão.