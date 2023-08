A Petrobras anunciou nesta terça-feira (15) reajustes nos preços da gasolina e do diesel vendidos para as distribuidoras. A partir desta quarta-feira (16), o litro da gasolina terá uma alta de R$ 0,41, chegando a R$ 2,93. Já o do diesel subirá R$ 0,78, passando para R$ 3,80.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 2,14 a cada litro vendido na bomba. No ano, a variação acumulada no preço de venda da gasolina A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 0,15 por litro”, afirmou a estatal em nota.

“Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Importante esclarecer que a implementação da estratégia comercial, em substituição à política de preços anterior, incorporou parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação. Em um primeiro momento, isso permitiu que a empresa reduzisse seus preços de gasolina e diesel e, nas últimas semanas, mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos, propiciando período de estabilidade de preços aos seus clientes. No entanto, a consolidação dos preços do petróleo em outro patamar, e estando a Petrobras no limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares, torna-se necessário realizar ajustes de preços para ambos os combustíveis, dentro dos parâmetros da estratégia comercial, visando o reequilíbrio com o mercado e com os valores marginais para a Petrobras”, explicou a empresa.

“Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia reitera que, na formação de seus preços, busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, prosseguiu a estatal.