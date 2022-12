Tecnologia Apagou mensagem por engano no WhatsApp? Veja como desfazer em novo recurso

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

O recurso já está disponível para todos os usuários. Foto: Divulgação O recurso já está disponível para todos os usuários. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O WhatsApp anunciou que, agora, os usuários podem desfazer a exclusão de mensagens no aplicativo. O recurso chega para ajudar pessoas que queriam apagar um conteúdo para todos em um grupo, mas que acabou tocando em “apagar para mim” por engano.

“Adicionamos a opção de desfazer ‘Apagar para mim’ para aqueles momentos em que você deseja excluir para todos, mas excluiu acidentalmente apenas para você”, disse Will Cathcart, diretor do WhatsApp.

O recurso já está disponível para todos os usuários.

Como desfazer

Depois de enviar uma mensagem, pressione o dedo nela e então toque em “Apagar”;

Após tocar em “Apagar para mim” sem querer, toque em “Desfazer” em até cinco segundos;

Feito isso, o texto voltará ao chat;

Então, toque em “Apagar para todos”, caso queira excluir para todo mundo.

Mídias temporárias

O WhatsApp finalmente liberou o bloqueio de capturas de tela em mídias de visualização única. A novidade, que estava em testes desde outubro, foi anunciada em agosto deste ano, junto do recurso de remoção do status “online”, mas ainda não tinha data de lançamento prevista. Agora, com a nova função de privacidade, o usuário fica impedido de fazer prints de fotos e vídeos recebidos no envio temporário – o que garante mais segurança às informações trocadas pelo aplicativo.

A novidade foi identificada tanto no app para iPhone (iOS) quanto no Android, e não foi preciso atualizar o app na Google Play Store e/ou App Store para receber o recurso. Porém, caso seu celular ainda não tenha recebido a função, é possível que você precise atualizá-lo.

O recurso era bastante aguardado desde o seu anúncio. Agora, ao tentar fazer captura de tela de uma mídia de visualização única, no lugar do print, o usuário recebe uma imagem com os dizeres “Captura de tela bloqueada”.

Não é possível optar por ficar de fora do recurso que bloqueia capturas de tela de mídias de visualização única. O novo recurso faz parte de uma atualização nas funções de segurança do WhatsApp, e, assim como a criptografia de ponta-a-ponta e a remoção do visto por último e do “online”, visa assegurar mais privacidade aos usuários.

