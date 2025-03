Mundo Papa Francisco recebe alta após quase 40 dias internado

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após voltar para casa, Francisco terá que manter alguns cuidados e ficar em repouso por dois meses. Foto: Reprodução Após voltar para casa, Francisco terá que manter alguns cuidados e ficar em repouso por dois meses. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco fez a primeira aparição pública após quase 40 dias internado para tratar problemas respiratórios. O pontífice tem 88 anos e foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro. Logo depois, o pontífice recebeu alta. Após voltar para casa, Francisco terá que manter alguns cuidados e ficar em repouso por dois meses.

Francisco também terá de ser submetido a tratamentos de fisioterapia respiratória e exercícios de fala — os médicos disseram que o ele está com a voz afetada por conta do período prolongado em que recebeu auxílio de oxigênio de alto fluxo através de equipamentos não invasivos.

A equipe médica disse esperar que o pontífice recupere a voz aos poucos, embora não tenham estimado um prazo para isso. Ele também poderá voltar a sus atividades de forma gradual, mas com “um estilo de vida mais calmo”, disse o chefe da equipe médica, Sergio Alfieri, médico da equipe de Francisco e diretor do hospital Gemelli, neste sábado (22).

“A boa notícia que o mundo está esperando é que, amanhã, o Santo Padre será liberado” disse Alfieri. “Ele está melhorando, portando esperamos que muito em breve ele possa retornar às atividades normais”.

A equipe desaconselhou ainda encontros frequentes com pessoas, principalmente grandes grupos, para evitar o contato com novos vírus, e atividades de esforço. A equipe afirmou que papa está completamente curado da pneumonia dupla, mas que alguns vírus permanecem em seu pulmão.

Na entrevista deste sábado (22), Alfieri afirmou ainda que Francisco ficou “muito contente” com a notícia da alta. Eles disseram ainda que o pontífice foi um “paciente exemplar”.

“Ele ficou muito contente. Há uns três, quatro dias, ele estava perguntando: ‘Quando vou pra casa’?”, disseram os médicos. “O papa foi um paciente exemplar. Ouviu nossas sugestões. Então nós concordamos (com a alta) quando achamos que era um momento certo”, complementou.

Ainda segundo a equipe, Francisco “manteve o bom humor” ao longo dos dias de internação, com exceção de alguns momentos quando seu quadro de saúde se agravou.

Com a notícia da alta, a internação do papa Francisco durará, no total, 38 dias. O período é o mais longo de internação de um pontífice na história do Vaticano.

E também o momento mais crítico dos 12 anos de papado de Francisco. Ao longo desse período, ele teve uma série de questões de saúde, a maioria dificuldades respiratórias e problemas de locomoção e dores de joelho por conta de uma oesteoartrite. O pontífice teve de cancelar viagens e compromissos no Vaticano diversas vezes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/aparicao-do-papa/

Papa Francisco recebe alta após quase 40 dias internado

2025-03-23