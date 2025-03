Esporte Substituto de Alisson, Bento diz estar pronto para ser titular da Seleção

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

O goleiro foi chamado pela primeira vez para a Seleção em 2023 por Fernando Diniz. Foto: Divulgação/CBF O goleiro foi chamado pela primeira vez para a Seleção em 2023 por Fernando Diniz. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

Bento deve ser o titular da Seleção Brasileira contra a Argentina nesta terça-feira (23) às 21h, em Buenos Aires. Alisson está vetado após um choque de cabeça com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez, durante a disputa do jogo contra a Colômbia nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Aos 25 anos, o goleiro, revelado pelo Athletico-PR, diz estar pronto.

“Não tem hora boa, todos querem jogar. Criança você pensa em jogar um Brasil x Argentina. Você pensa no Maracanã, mas o Monumental também é místico”, disse o arqueiro em referência ao palco da partida desta terça.

O goleiro foi chamado pela primeira vez para a Seleção em 2023 por Fernando Diniz. Fez sua estreia somente em 2024, já com Dorival Júnior como treinador, no amistoso contra a Inglaterra em que o Brasil venceu por 1 a 0, em Wembley.

Ele estreou nos profissionais do Athletico-PR em 2020. Em julho do ano passado foi contratado pelo Al Nassr, mesmo time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

“Existe um pouco de preconceito com a liga árabe. Só ver quem joga lá, os jogadores. Meu nível não caiu, continuei evoluindo. Oportunidade para mostrar isso dentro de campo. Ir para Arábia surpreendeu muita gente. Ninguém esperava esse movimento meu. Conversei com pessoal da Seleção e isso ajudou a tomar essa decisão. Perguntei se ia sair do radar, disseram que não e isso me facilitou. Mercado diferente, crescendo, nível já cresceu muito, jovens estão chegando. Teve primeira leva dos astros”, finalizou.

