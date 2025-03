Brasil Verão 2024-2025 foi um dos mais quentes das últimas décadas no Brasil

Por Redação O Sul | 23 de março de 2025

Nove entre as dez temperaturas máximas mais altas registradas no verão aconteceram neste ano Foto: Alex Rocha/PMPA Nove entre as dez temperaturas máximas mais altas registradas no verão aconteceram neste ano. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Os indícios do agravamento da crise climática são claros: 2024 foi o ano mais quente já registrado, com aumento médio global de 1,55ºC em relação ao período pré-industrial. No Brasil, as altas temperaturas também marcaram presença e ranquearam o verão 2024-2025 como o sexto mais quente em cerca de 60 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima mais alta foi de 43,8 ºC, em fevereiro, no Rio Grande do Sul.

O verão começou em 21 de dezembro de 2024 e teve fim na última quinta-feira (20) com a vinda do outono. O Inmet disponibilizou a listagem dos 10 dias mais quentes registrados nesse verão, cuja temperatura média chegou a 25,81ºC, 0,34ºC acima da média histórica (25,47ºC).

Nove entre as dez temperaturas máximas mais altas registradas no verão aconteceram neste ano – tendo sido 8 concentradas em fevereiro, e na mesma semana. Outro aspecto de destaque é que entre os dez registros, cinco são referentes ao Estado do Rio de Janeiro. Já o dia mais quente foi em Quaraí, no Rio Grande do Sul, em 4 de fevereiro, onde os termômetros chegaram a 43,8ºC.

Dias mais quentes do verão

1. Quaraí (RS): 43,8ºC, em 04/02/2025;

2. Salinópolis (PA): 43,2 ºC, em 22/12/2024;

3. Niterói (RJ): 42,2ºC, em 17/02/2024;

4. Porto Murtinho (MS): 42,1ºC, em 17/01/2025;

5. Silva Jardim (RJ): 42ºC, em 17/02/2025;

6. Rio de Janeiro-Marambaia (RJ): 41,3ºC, em 17/02/2025;

7. Uruguaiana (RS), 41,3ºC, em 41,3ºC, em 11/02/2025;

8. Campo Bom (RS), 41,3ºC, em 11/02/2025;

9. Rio de Janeiro-Vila Militar (RJ), 41,2ºC, em 17/02/2025;

10. Seropédica-Ecologia Agrícola (RJ), 41,1ºC, em 17/02/2025.

Durante o verão, o Brasil estava sob a influência do La Niña, fenômeno que tende a reduzir a temperatura média global, esfriando as águas do Pacífico. Mesmo assim, a estação ficou entre as 10 mais quentes da série histórica do Inmet.

Em outros casos, de verões que foram ainda mais quentes, a influência era do El Niño, que provoca o aquecimento acima da média das águas do Pacífico e potencializa as temperaturas em várias regiões do planeta. Como foi o caso do verão que aconteceu entre o fim de 2023 e o começo de 2024 — ou seja, tanto o verão do início de 2024, quanto o verão do fim do ano, geraram alertas.

Em verões passados, as temperaturas mais altas já registradas foram em Bom Jesus do Piauí (PI), em 30 de janeiro de 2006, e em Orleans (RS), no dia 6 de janeiro de 1963. Em ambos os casos as máximas chegaram a 44,6ºC. O histórico em torno da questão começou a ser registrado em 1961.

O outono começou na quinta-feira mas boa parte do País não vai se despedir do calor com o fim do verão. Isso porque são esperadas temperaturas acima da média para a estação, que é caracterizada por apresentar meses com climas mais amenos.

Para março, abril e maio, os modelos climáticos indicam uma maior probabilidade da ocorrência de temperaturas acima da faixa normal esperada para a estação em em grande parte do país – principalmente para o Centro, Nordeste e Sul do país.

Em meio ao “calor fora de época”, em pontos do centro-sul do País, assim como em partes do leste do Nordeste, a previsão é de que as chuvas sejam abaixo da média. As informações são do portal de notícias Terra.

