Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Antes de iniciar a Copa, Neymar tinha 75 gols e almejava igualar ou até superar a marca de Pelé. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Antes de iniciar a Copa, Neymar tinha 75 gols e almejava igualar ou até superar a marca de Pelé. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Além de furar o bloqueio croata na partida das quartas de final da Copa do Mundo, o gol de Neymar na prorrogação tem um simbolismo histórico. Aos 30 anos, atacante do Paris Saint-Germain iguala a marca de Pelé em número de gols oficiais pela Seleção Brasileira, com 77. Apesar do feito, a Seleção foi eliminada pela Croácia.

Antes de iniciar a Copa, Neymar tinha 75 gols e almejava igualar ou até superar a marca de Pelé. Ele já havia marcado diante da Coreia do Sul, de pênalti, nas oitavas de final. Com seu gol na prorrogação, contra a Croácia, o atacante iguala a marca de Pelé, de acordo com o levantamento da Fifa, ao longo de toda a sua carreira.

Por enquanto, Neymar e Pelé seguem empatados na artilharia da Seleção Brasileira apenas nas contas da Fifa. Recentemente, a entidade máxima do futebol passou a considerar apenas gols em jogos oficiais, computando somente partidas entre seleções. Com isso, 18 gols marcados por Pelé em amistosos com a camisa da Seleção Brasileira foram ignorados.

Nas contas da Fifa, Pelé tem 77 gols em 91 jogos pelo Brasil. Nesse critério, Neymar igualou o Rei do Futebol, já que soma, agora, 77 bolas na rede em 124 partidas com a camisa nacional. Porém, nos cálculos da CBF, que engloba jogos não oficiais também disputados por Pelé, o Rei ostenta 95 gols em 113 confrontos, incluindo amistosos.

A Fifa não conta gols de Pelé em partidas amistosas e festivas, mesmo que parte deles tenham sido marcados contra os principais clubes brasileiros e estrangeiros da época, caso, por exemplo, da Tchecoslováquia vice-campeã mundial de 1962, que perdeu para o Santos por 6 a 4 três anos depois em uma partida no Chile. Pelé deixou a sua marca três vezes naquela ocasião.

Neymar já havia igualado outras marcas importantes da Seleção Brasileira antes desta partida contra a Croácia. Nas oitavas, diante da Coreia do Sul, o atacante chegou à marca de gols em três Mundiais diferentes – 2014, 2018 e 2022. O número é igual ao de Ronaldo e Pelé, que também anotaram em três Copas do Mundo.

