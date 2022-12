Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul: jovens abrigados terão prioridade para o serviço militar

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

O general Carlos Alberto Dahmer ressaltou a atuação do Exército para dar oportunidades aos acolhidos pelo Estado. Foto: Agência Brasil O general Carlos Alberto Dahmer ressaltou a atuação do Exército para dar oportunidades aos acolhidos pelo Estado. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e a Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul assinaram termo de cooperação para garantir aos jovens acolhidos na rede a prioridade na seleção e convocação para o serviço militar obrigatório. O ato aconteceu no Salão Nobre do Comando da 3ª Região Militar, nesta sexta-feira (9).

Ao celebrar a assinatura, o presidente da Fasc, André Coronel, falou da importância da parceria para o município: “É um projeto inovador que, com o apoio do Exército Brasileiro, abre mais uma oportunidade para esses jovens poderem se direcionar profissionalmente”.

Participaram da elaboração do termo o Comando da 3ª Região Militar, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Ordem dos Advogados do Brasil-RS, Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Fasc e Fundação de Proteção Especial.

A desembargadora Iris Helena Nogueira, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, destacou a importância dessa cooperação para o apoio aos jovens que mais necessitam. Comandante da 3ª Região Militar, o general Carlos Alberto Dahmer ressaltou a atuação do Exército Brasileiro para dar oportunidades aos acolhidos pelo Estado.

