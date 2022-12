Brasil Futuro ministro da Justiça anuncia gaúcho para direção da Polícia Federal

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Polícia Federal, nos últimos anos, tem sido alvo de disputas internas. Foto: PF/Divulgação Polícia Federal, nos últimos anos, tem sido alvo de disputas internas. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta sexta-feira (9), que a direção-geral da Polícia Federal (PF) durante o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficará a cargo do delegado Andrei Rodrigues. Em entrevista coletiva ao lado de Lula, após ser confirmado como futuro ministro, Dino informou que a escolha para a corporação se baseou na necessidade da “restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias e também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira”.

“Em relação à direção-geral da Polícia Federal, levei ao presidente, exatamente nessa direção e trabalho de proximidade, o nome do delegado Andrei Rodrigues”, disse o senador eleito pelo Maranhão, acrescentando que Lula concordou com a escolha. Rodrigues coordenou a equipe de segurança de Lula durante a campanha eleitoral. Nascido em Pelotas, Andrei é formado em direito e mestre em alta gestão em segurança internacional.

“O companheiro Flávio Dino tem a missão de primeiro consertar o Ministério da Justiça e consertar o funcionamento da Polícia Federal. Queremos que carreira de Estado seja carreira de Estado”, disse Lula.

Além de Flávio Dino, outros quatro ministros foram anunciados nesta sexta: Fernando Haddad como ministro da Fazenda; Rui Costa no Ministério da Casa Civil; José Múcio no Ministério da Defesa e Mauro Vieira para o Itamaraty. A expectativa é que novos ministros sejam anunciados na próxima semana e os já escolhidos iniciem as articulações. “Espero que eles passem a trabalhar como jamais trabalharam, porque a tarefa que lhes foi incumbida será sempre mais difícil do que já foi feito”, finalizou o petista.

