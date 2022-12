Grêmio Grêmio retorna com 34 jogadores, mas planeja reduzir o grupo

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Grêmio espera anunciar Franco Cristaldo nas próximas semanas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio espera anunciar Franco Cristaldo nas próximas semanas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em sua reapresentação, o Grêmio voltou com um grupo grande, com 34 jogadores. O departamento de futebol ainda está no mercado para fazer um elenco forte para a temporada de 2023. Apesar disso, também que se desfazer de alguns atletas que não estão nos planos do técnico Renato Portaluppi.

Em trabalhos mais antigos do atual treinador, os números mostram que o comandante gosta de trabalhar com 28 a 30 jogadores no elenco. Para chegar aos números desejados, o clube terá que achar uma saída para alguns atletas, já que o Grêmio deve fechar com o uruguaio Felipe Carballo, o argentino Franco Cristaldo, um lateral direito e um atacante.

Villasanti e Bitello foram jogadores sondados, mas a pedida do clube assustou os times interessados. O clube gaúcho quer cerca de 4,5 milhões de dólares pelo uruguaio. Os dois são vistos com um bom mercado.

Outros jogadores que o Tricolor tem o desejo de que deixem o clube é Thiago Santos, Lucas Leiva e Diogo Barbosa, mas nenhum desses jogadores tem conversa em andamento com algum clube.

