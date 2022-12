Esporte Sucessor de Tite na Seleção Brasileira ainda não está escolhido e pode vir do exterior

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

CBF pode buscar nome de técnico na Europa.

Após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, nesta sexta-feira (9), a era do técnico do Tite acabou. O substituto do treinador gaúcho só deve ser conhecido após a vira do ano. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pode procurar um novo comandante na Europa.

Caso o Brasil ganhasse a Copa do Mundo, a pressão sobre o novo treinador seria muito menor, mas com a derrota a autoridade máxima do futebol brasileiro deverá procurar bem um novo técnico e que agrade a torcida brasileira.

No momento, nenhum técnico brasileiro está bem cotado para assumir a Seleção Brasileira. Os últimos técnicos do Brasil a serem lembrados para assumir a Seleção foram Renato Portaluppi, Cuca, Mano Menezes e Fernando Diniz.

E treinadores de fora do país poderia ser uma solução? Para os torcedores brasileiros é uma alternativa. Guardiola é um dos nomes citados nas redes sociais, mas o alto salário sempre foi utilizado como justificativa para negar qualquer interesse.

