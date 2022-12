Política Apesar da polarização, 93% dos brasileiros torcem para que Lula faça um bom governo

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Pesquisa Genial/Quaest, aponta que 41% acham que o presidente eleito está se saindo melhor do que o esperado nas preparações do novo governo. (Foto: Ricardo Stuckert)

O País saiu dividido das eleições presidenciais, mas um consenso une os brasileiros daqui para frente: a torcida para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faça um bom governo. É o que mostra a pesquisa “O Brasil que queremos”, da Genial/Quaest, divulgada nessa quinta-feira (8). De acordo com o levantamento, 93% dos brasileiros desejam que Lula se saia bem em seu terceiro mandato como presidente da República. Uma minoria, de 5%, fará torcida contra. E 1% não soube responder.

A Quaest fez entrevistas presenciais domiciliares com 2.005 brasileiros de todo o país entre 3 e 6 de dezembro e trouxe um termômetro de como os brasileiros estão enxergando os primeiros passos de Lula após a vitória. A maioria (41%) diz que o petista está se saindo melhor do que o esperado nas preparações do novo governo. Entre os surpresos há até eleitores de Jair Bolsonaro (PL): 14% dos brasileiros que votaram no candidato derrotado à reeleição admitem que Lula está indo bem.

Para 24%, o governo de transição de Lula está abaixo das expectativas. Os que acham que não está sendo nem melhor e nem pior do que esperado somam 14%. E 21% não souberam opinar. Veja:

A Quaest perguntou aos entrevistados sobre a demora de Lula para anunciar o novo ministro da Fazenda, queixa que tem sido frequente principalmente entre quem atua no mercado financeiro. Mais da metade da população vê algum problema no atraso da divulgação do nome: 36% dizem que é um “grande problema” e 16%, um “pequeno”. Mas 42% não acham que essa demora seja uma questão.

O nome mais cotado para ocupar o cargo é o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT), que foi ministro da Educação nos governos PT e representou Lula em eventos recentes com empresários.

Expectativas

Embora 93% brasileiros torçam para que Lula faça um bom governo, quase metade (47%) acha que o presidente eleito terá mais conflitos com o Congresso – o que, se concretizar, pressupõe mais dificuldades com a governabilidade.

Antes mesmo de assumir, o petista tem se empenhado para garantir uma base na Câmara e no Senado nos próximos quatro anos. Por isso, decidiu apoiar a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara, ex-aliado de Bolsonaro, e abrir conversas com MDB, PSD e União Brasil. Lula se mostra disposto a ceder parte dos ministérios em troca de apoio desses partidos no Congresso.

Para 46% dos entrevistados, Lula terá menos embates com o Supremo Tribunal Federal (STF), instituição que foi atacada por Bolsonaro nos últimos quatro anos.

A pesquisa Genial/Quaest mostra, ainda, um otimismo dos brasileiros com relação à melhora da imagem do Brasil no exterior. Somam 43% os que têm essa expectativa. Outros 29% acham que a imagem do país vai piorar e 19% dizem que ficará igual.

A pesquisa Genial/Quaest tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em dois pontos percentuais para mais ou para menos.

