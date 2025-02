Brasil Apesar de tropeços, Lula vai seguir na linha de frente, estratégia que colocou presidente comandando o debate político de novo

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar de alguns tropeços, como no caso dos preços dos alimentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai seguir na linha de frente, dando mais entrevistas e viajando pelo país.

A estratégia está dando resultados, colocando o presidente de novo no comando do debate político e econômico do país.

Até então, Lula estava mais na defensiva e sempre reagindo a situações criadas pela oposição.

A ordem é o presidente ocupar o espaço do debate político, criando fatos e falando diretamente para a população para fazer sua mensagem chegar na ponta do eleitorado.

Até a chegada do novo ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, Lula estava retraído, deixando que a oposição liderasse o embate político, o que desgastava sua imagem.

No caso do escorregão sobre preços, em que ele tentou ensinar a população a comprar mais barato, como se isso fosse baixar a inflação, a avaliação de aliados Lula é que mesmo assim ele pautou a discussão sobre o tema.

“Tivemos espaço para mostrar que a inflação de alimentos do governo Bolsonaro foi muito maior do que no nosso período”, diz um auxiliar do presidente Lula.

O importante, segundo um auxiliar presidencial, é o presidente estar no comando do debate, mesmo que venha a cometer erros em alguns momentos.

Isso mostra um presidente atento aos problemas da população e conectado com ela, saindo das cordas e se postando no centro do ringue.

“Ele pode levar alguns golpes, como os desferidos no caso dos alimentos, mas segue firme no centro do ringue, é isso que importa”, completa o auxiliar.

Na quinta-feira (6), Lula estava no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (7), estará na Bahia.

Tudo dentro da estratégia de apresentar um presidente mais próximo da população, ouvindo diretamente as reclamações e à frente do debate político. Como ele fazia nos dois mandatos anteriores. As informações são do portal G1.

Mudança de tática da oposição

Acostumada a inflamar as redes sociais com pautas conservadoras, a oposição bolsonarista mudou de tática e agora tenta desgastar o governo Lula mirando a agenda econômica. Levantamento feito pela consultoria Palver mostra que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm focado em posts com críticas à alta da inflação, ao aumento do diesel e à crise do Pix. A postura diverge daquela adotada pelo grupo nas eleições de 2022, quando temas como aborto, banheiro unissex e fechamento de igrejas dominavam o debate virtual. Para especialistas, a investida mostra que a polarização chegou também ao campo da economia.

A pesquisa mapeou publicações e mensagens em grupos abertos no WhatsApp, Telegram, X, e TikTok nos últimos 90 dias. No topo do ranking de discussões mais recorrentes aparece a inflação, tema que tem ligado o alerta do Planalto por impactar na alta dos alimentos e, consequentemente, no bolso da população. As informações são do portal O Globo.

2025-02-09