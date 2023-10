Geral Apesar do posicionamento crítico ao governo Lula por parte do presidente nacional do Partido Progressistas, o novo líder da legenda na Câmara defende “espírito colaborativo” com o Executivo

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

O deputado Doutor Luizinho diz que bancada tem uma orientação de independência. (Foto: Divulgação)

Apesar do posicionamento crítico ao governo Lula do presidente nacional do PP (Partido Progressistas), Ciro Nogueira, o novo líder do partido na Câmara, deputado Doutor Luizinho (RJ), defendeu um “espírito colaborativo” da legenda com o Executivo. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele disse, porém, que a bancada manterá a independência, mesmo com André Fufuca (MA), seu antecessor na liderança da sigla, no comando do Ministério do Esporte.

“Com a entrada do Fufuca no Ministério, a gente tem um sentimento majoritário na Câmara de colaboração e apoio ao governo”, afirmou Luizinho. “Eu vou ter um espírito colaborativo, faz parte da minha essência.” De acordo com o deputado, persistem queixas de parlamentares sobre a demora do governo para liberar emendas. Mas, com a troca no Ministério do Esporte, ele acredita que os congressistas terão mais confiança de que recursos da pasta para as bases eleitorais serão liberados.

– Ciro Nogueira, presidente do PP, tem feito discurso contundente de oposição. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o partido é base. Quem a bancada da Câmara vai seguir? “A bancada, tanto na Câmara quanto no Senado, tem uma orientação de independência. Obviamente, com a entrada do Fufuca no Ministério, a gente tem um sentimento majoritário na Câmara de colaboração e de apoio ao governo. Assim como no Senado tem um sentimento majoritário de oposição ao governo. Nosso posicionamento é independente. A cada votação, os assuntos são analisados e discutidos.”

Mas o governo espera um apoio maior da bancada do PP na Câmara? “O governo, ao tirar o líder do nosso partido e colocar no Ministério, deu um sinal claro de que quer o apoio da bancada do PP. E a bancada, eu acredito, em sua forma majoritária dentro da Câmara, tem hoje um espírito colaborativo com o governo muito forte.” As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Apesar do posicionamento crítico ao governo Lula por parte do presidente nacional do Partido Progressistas, o novo líder da legenda na Câmara defende “espírito colaborativo” com o Executivo

