Economia Aplicativo da Caixa fica fora do ar e clientes não conseguem acessas contas

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vários clientes relataram estar com problemas no aplicativo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aplicativo da Caixa Econômica Federal passou por instabilidade na manhã dessa segunda-feira (28), deixando os usuários sem acesso aos serviços digitais. No DownDetector, site que monitora problemas de funcionamento de serviços digitais, às 14h17, havia 1.699 registros de instabilidades com os sistemas da Caixa. Alguns usuários postaram que o sistema estava fora do ar desde as 7h, enquanto outros informavam que depois que fizeram atualização do aplicativo, não conseguiam mais acessá-lo.

No X (antigo Twitter), os usuários reclamam que não estão conseguindo abrir o aplicativo e, consequentemente, não conseguiam ter acesso às informações sobre suas contas, acessar serviços e realizar transações financeiras. O usuário Carlos Luiz Bacelar de Vasconcelos postou no DownDetector que há dois dias não conseguia acessar o aplicativo da Caixa.

“Vem a mensagem tente novamente daqui a alguns instantes. Preciso enviar pix e não consigo”, escreveu o internauta. “Na hora de entrar diz que não foi encontrado o usuário ou senha errada, mais alguém??”, questionou outro cliente do banco no DownDetector.

Outro usuário, identificado apenas como William, postou a seguinte mensagem: ”Erro após a atualização do aplicativo: ”Ops! Não foi possível atender sua solicitação. Verifique sua conexão e tente novamente”.

Bolsas de estudo

A Caixa estabeleceu uma parceria inovadora com a plataforma de educação DIO para oferecer bolsas de estudo a mulheres que querem trabalhar com Inteligência Artificial e Low Code. Denominada “Bootcamp: Coding The Future CAIXA: IA Generativa com Microsoft Copilot”, as estudantes conhecerão as técnicas e ferramentas necessárias para o desenvolvimento de inteligência artificial e de aplicativos usando o método low code, que usa ferramentas gráficas intuitivas e funcionalidades integradas, diferentes do modo tradicional (pro-code).​

Por meio do ensino imersivo e intensivo, intercalando teoria e prática, as novas habilidades permitirão às alunas atuar em diversos mercados que hoje são dominados pelos homens, o que deve resultar em soluções com novos paradigmas, dando pluralidade ao universo tecnológico. O Acordo de Cooperação Técnica foi assinado nessa na segunda-feira (28). Serão oferecidas bolsas de estudo gratuitas para dez mil mulheres interessadas em atuar em uma das áreas mais promissoras do novo mundo do trabalho. E esse número pode ser ainda maior.

A iniciativa incentiva a participação de mulheres nas carreiras STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), reforçando a equidade de gênero no setor e fomentando a entrada de novos profissionais na área de tecnologia. Também contribui para a redução da escassez de mão de obra qualificada, oferecendo ao mercado profissionais com novas perspectivas e habilidades.

Inscrições

Para se inscrever não é necessário ter formação ou experiência em tecnologia da informação, inteligência artificial ou Low Code. A carga horária será de 39 horas, podendo ser alterada conforme fechamento da grade. O material do curso ficará disponível até 17 de janeiro de 2025. A inscrição acontece até 4 de dezembro e pode ser feita aqui. Convém destacar que a capacitação será feita apenas pela plataforma da DIO na internet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/aplicativo-da-caixa-fica-fora-do-ar-e-clientes-nao-conseguem-acessas-contas/

Aplicativo da Caixa fica fora do ar e clientes não conseguem acessas contas

2024-10-28