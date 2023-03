Economia Aplicativo de criptomoedas é acusado de dar calote em milhares de pessoas; saiba como funciona o golpe

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Especialistas dizem que este pode ser um dos maiores escândalos de moedas virtuais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Milhares de pessoas perderam suas economias após investir em um aplicativo de negociação de criptomoedas chamado iEarn Bot. Especialistas que investigaram a empresa dizem que pode ser um dos maiores escândalos de criptomoedas até hoje.

O investimento em criptomoedas tem ganhado popularidade em meio a promessas de grandes retornos em curtos períodos. Mas autoridades alertam para um número crescente de golpes e recomendam que os investidores sejam cuidadosos.

O app, disponível nos sistemas Android e iOS, tem um site com versões em vários idiomas, incluindo português.

O iEarn Bot se apresenta como uma empresa sediada nos EUA com excelentes credenciais, mas há muitas inconsistências. O homem que o site nomeia como o fundador da empresa disse que nunca tinha ouvido falar deles e disse que fez uma denúncia à polícia.

O prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), ao lado de empresas como Huawei e Qualcomm, são todos apontados como “parceiros estratégicos” do iEarn Bot, mas também disseram não ter conhecimento da empresa e que não estão trabalhando com ela.

No site, a empresa não fornece nenhuma informação de contato.

Bots

Os clientes que compraram os bots foram informados de que seu investimento seria administrado pelo programa de inteligência artificial da empresa, com a garantia de retornos altos.

“Parecia bastante profissional até que, em algum momento, eles anunciaram estar em manutenção”, disse uma investidora da Romênia.

Nesse ponto, por algum tempo, os saques do aplicativo foram congelados. “Fiz o pedido de saque e o dinheiro simplesmente sumiu. A carteira ficou zerada — nunca recebi um tostão sequer”, acrescentou ela.

Na Romênia, dezenas de figuras importantes, incluindo funcionários do governo e acadêmicos, foram persuadidos a investir por meio do aplicativo porque ele contava com o respaldo de Gabriel Garais, um dos principais especialistas em TI do país.

Garais diz que também foi enganado ao investir suas próprias economias no aplicativo e perdeu seu dinheiro.

Mas a investidora lesada insiste que, se não fosse por Garais, jamais teria pensado em investir.

“Acreditávamos que isso poderia ser uma farsa”, diz ela, “mas o fato de que, entre nós e a empresa, havia um professor respeitável, fez com que não checássemos muito — não duvidamos demais.”

Pirâmide

O iEarn Bot encoraja investidores a recrutar mais pessoas para ingressar no aplicativo. Em alguns países, como Nigéria e Colômbia, usuários nomeados como “líderes locais” foram pressionados pelos mentores do iEarn Bot — com quem eles só se comunicavam pelo Telegram — para organizar eventos de recrutamento.

Andres, da Colômbia, disse que recrutou ativamente pessoas para aderir ao aplicativo. Ele ainda acredita que a empresa é legítima.

“Eles tinham seu registro nos EUA que mostrava que eram legítimos”, diz ele. “E eles estavam pagando”. Em seu país, os saques foram interrompidos em dezembro.

Outros países

Quando Silvia Tabusca, uma especialista romena em crime organizado do Centro Europeu de Educação e Pesquisa Jurídica, começou a investigar o iEarn Bot, descobriu que muitas pessoas em outros países também haviam perdido suas economias.

“Pelo que temos visto, o número de investidores é bastante alto”, diz ela. “Na Indonésia, por exemplo, eles [iEarn Bot] afirmam ter 800 mil clientes”.

Chefe da nova Unidade de Ativos Virtuais do FBI, John Wyman afirma que um dos desafios é “identificar e atribuir quem é o agente ilícito, para onde está indo o valor e, então, ser capaz de tomar medidas investigativas e ações de aplicação da lei”. As investigações nesse tipo de esquema, diz ele, se tornam globais rapidamente.

Tais investigações requerem cooperação internacional e podem levar mais tempo, mas Wyman insiste que os responsáveis sejam eventualmente levados à justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/aplicativo-de-criptomoedas-e-acusado-de-dar-calote-em-milhares-de-pessoas-saiba-como-funciona-o-golpe/

Aplicativo de criptomoedas é acusado de dar calote em milhares de pessoas; saiba como funciona o golpe