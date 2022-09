Porto Alegre Aplicativo “Detetive Cidadão” já pode ser utilizado também no combate a furtos de cabos de energia em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ferramente digital já recebeu quase 5 mil denúncias desde 2017. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Disponibilizado desde 2017 para alertas sobre furtos e roubos de veículos em Porto Alegre, o aplicativo “Detetive Cidadão” já pode ser utilizado também para denúncias envolvendo a subtração de cabos de energia. De acordo com a prefeitura, a ampliação permite que a Guarda Municipal combata de forma mais rápida e eficaz esse tipo de crime, que tem infernizado a população da capital gaúcha.

De forma prática e colaborativa, qualquer cidadão pode participar, desde que esteja cadastrado no portal gov.br. Ele envia à plataforma uma fotografia de situação ou material suspeito, registrada com o telefone celular. Ao receber a denúncia, a corporação de segurança pública será acionada para verificar o local da ocorrência e acionar a patrulha mais próxima.

A tecnologia utilizada é a do geo-referenciamento. O próprio aplicativo identifica a localização do denunciante responsável pelo alerta e envia os dados para o sistema de cercamento eletrônico de Porto Alegre. A atualização do aplicativo foi realizada pela Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa).

“Estamos utilizando inteligência e tecnologia desenvolvida para ampliar o protagonismo do cidadão nos cuidados com a cidade e entregando mais serviços de forma digital”, salienta a presidente do órgão, Letícia Batistela. “População e governo contribuem, assim, para acelerar demandas que levariam muito mais tempo para serem reportadas.”

Em quase seis anos de funcionamento, quase 5 mil denúncias já foram enviadas ao Detetive Cidadão envolvendo veículos suspeitos de furto ou roubo. A ferramenta está disponível para sistemas Android e iOS e pode ser baixada gratuitamente através das plataformas Google Play e App Store. Vale lembrar que há outro canal para esse tipo de alerta: os telefones 156 e 153, que garantem o anonimato do denunciante.

Considerações

“A colaboração dos cidadãos é fundamental para que a Guarda Municipal dê respostas ágeis para enfrentar a criminalidade. Estamos juntos e contamos com a parceria de todos. É a tecnologia a favor da segurança”, ressalta o prefeito Sebastião Melo.

O secretário municipal de Segurança, Mário Ikeda, acrescenta: “O Detetive Cidadão é uma importante ferramenta de combate à criminalidade. Com este canal seguro de denúncias, a população poderá auxiliar ainda mais as forças de segurança no enfrentamento ao furto de fios e cabos de energia”.

Já o titular da Secretaria Municipal de Transparência, Gustavo Ferenci, chama atenção para o aspecto colaborativo: “Muitas pessoas entendem que os serviços da plataforma 156+POA são apenas aqueles da chamada ‘zeladoria’ da cidade, mas a nova função traz esse aspecto relacionado à segurança”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre