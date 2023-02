Economia Aplicativo do Itaú volta a fazer Pix após instabilidade; clientes reclamaram nas redes sociais

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Clientes do banco reclamaram que as transações com a ferramenta retiram o valor da conta de origem, mas ele não chega ao destinatário. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Itaú informou neste domingo (26), via Twitter, que já estão normalizadas as operações com o Pix no aplicativo do banco. A confirmação veio em resposta a postagens feitas por clientes. O Itaú orienta que aqueles que tiveram problemas nas transferências de valores acompanhem a regularização através do extrato pelo app no celular ou canais digitais. E caso o problema persista, voltem a entrar em contato com o banco.

No sábado (25), usuários usaram redes sociais para relatar problemas com o Pix no aplicativo do Itaú. No Twitter, clientes do banco reclamaram que as transações com a ferramenta retiram o valor da conta de origem, mas ele não chega ao destinatário.

Na rede social, o Itaú confirmou que estava com uma indisponibilidade no Pix e estava atuando “para normalizar o mais rápido possível”. O banco também orientou que a operação não fosse refeita, para não haver duplicidade.

Aqueles que tentaram fazer um pix para uma conta Itaú receberam aviso de instabilidade e a sugestão era fazer transferência via TED, mas esse tipo de operação só funciona em horário comercial.

Pouco antes das 19h o problema permanecia. O perfil do Itaú no Twitter informava que a equipe técnica do banco “identificou uma indisponibilidade nas operações pix e está empenhado para correção o mais breve possível. No momento, orientamos que aguarde a normalização”. E pedia “desculpas pelo transtorno”.

Ajuste

Em outra frente, as instituições financeiras que terceirizaram indevidamente o Pix, sistema de transferência instantânea de recursos do Banco Central (BC), terão até 31 de maio para se ajustarem. O regime de transição consta de resolução publicada neste mês pelo BC.

As terceirizações no Pix ocorrem quando a relação se dá entre uma instituição participante do sistema e um agente privado não participante. Elas são diferentes das parcerias, em que duas instituições participantes do Pix se associam.

Em dezembro, o BC havia editado uma resolução que proibiu a terceirização do Pix em dois casos: quando o terceiro é detentor de conta transacional (que não passou pelo processo de adesão ao Pix e pelos testes necessários) e quando o terceiro não tem conta transacional, mas atua como iniciador da transação por meio de conta provida pela instituição participante do Pix.

O regime de transição vale para o primeiro caso. Até o fim de maio, os agentes poderão continuar a ofertar o Pix aos clientes enquanto durar o processo de adesão. Segundo o BC, a transição é importante para não prejudicar os usuários finais do Pix nem as instituições financeiras que agiram de boa-fé, antes de a proibição entrar em vigor.

Em relação ao segundo caso, o BC explicou que o regulamento do Pix deixa clara a proibição regulatória de que agentes atuem como iniciadores de transação sem as devidas autorizações para tal. Segundo a regulação vigente, não é possível atuar como iniciador sem que a instituição seja autorizada a funcionar pelo BC e esteja homologada a operar no open finance (sistema de compartilhamento de dados entre as instituições financeiras).

“Ser participante do arranjo [do Pix] é importante não só para garantir a aderência às regras de funcionamento e a capacidade operacional das instituições, bem como para possibilitar a devida identificação dos agentes e usuários envolvidos, de forma a prevenir crimes relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo”, informou o BC em nota. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

