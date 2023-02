Geral Rússia lança espaçonave substituta para resgatar astronautas após vazamento

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Foto de arquivo mostra a Soyuz MS-22 (primeiro plano) acoplada a um módulo da Estação Espacial Internacional. (Foto: Nasa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem tripulantes, a nave espacial russa Soyuz se acoplou neste domingo (26) à ISS (Estação Espacial Internacional, na sigla em inglês) para trazer de volta à Terra três astronautas. O resgate foi necessário porque os veículos de transporte espacial que eles usavam sofreu danos severos após ser atingido por um pequeno meteorito.

A nave Souyz MS-23 atracou no laboratório orbital de investigação, de acordo com vídeo divulgado pela Nasa (agência espacial norte-americana, uma das sócias da ISS. O pouso completou a missão iniciada dois dias atrás, quando a cápsula russa partiu do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

Em setembro, a nave espacial deverá levar de volta à Terra o americano Frank Rubio e os russos Dmitri Petelin e Serguéi Prokopiev.

Os três chegaram à ISS em setembro do ano passado a bordo da Soyuz MS-22 e deveriam permanecer inicialmente lá até o final de março.

Impacto de meteorito

Cerca de dois meses após a jornada dos três homens, a MS-22 apresentou um vazamento, deixando a cabine em temperaturas consideradas inseguras para os tripulantes usarem em sua viagem de volta. A agência espacial russa Roscosmos e a Nasa trabalharam rapidamente para estabelecer planos para enviar um veículo substituto. Funcionários da Roscosmos disseram ter determinado que o vazamento resultou de um pequeno buraco causado por um impacto com um micrometeorito.

A agência espacial russa, a Roscosmos, decidiu enviar a MS-23 para substituir a cápsula avariada, mas sem os três tripulantes que deveriam ir antes do acidente com a outra nave.

Sem a troca de astronautas na ISS, Rubio, Petelin e Prokopiev vão passar quase um ano no espaço.

A MS-22, cápsula que foi danificada, deixará a estação espacial sem passageiros para voltar à Terra.

Além dos três, há outros quatro cosmonautas na ISS. O quarteto chegou em outubro de 2022 a bordo de uma cápsula SpaceX Dragon, como parte da missão Crew-5.

Aos sete, devem se juntar, já nesta semana, os membros da missão Crew-6, cuja viagem espacial está prevista para levar dois americanos, um cidadão dos Emirados Árabes e um russo à ISS.

Os quatro vão a bordo de uma cápsula SpaceX, que será lançada nesta segunda-feira (27) da Flórida, nos Estados Unidos. As informações são da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/russia-lanca-espaconave-substituta-para-resgatar-astronautas-apos-vazamento/

Rússia lança espaçonave substituta para resgatar astronautas após vazamento