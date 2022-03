Rio Grande do Sul Aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha completa três anos com mais de 21 milhões de pesquisas realizadas

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











As pesquisas mais frequentes são de itens como cerveja, leite e medicamentos, além da gasolina Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini As pesquisas mais frequentes são de itens como cerveja, leite e medicamentos, além da gasolina. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a finalidade de proporcionar economia aos consumidores no momento das compras, o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha completou três anos de funcionamento com 21 milhões de pesquisas realizadas nesse período.

Desenvolvido pela Receita Estadual em parceria com a Procergs, o aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Entre os destaques das pesquisas, estão medicamentos e produtos de supermercados.

O balanço de utilização do aplicativo aponta crescimento constante no seu uso. Em comparação ao ano passado, quando havia pouco mais 11 milhões de consultas, a evolução foi representativa, com avanço de mais de 190%.

“O aplicativo foi desenvolvido com o intuito de ajudar o consumidor a encontrar os produtos da sua necessidade com menor preço na sua localidade, sem precisar ficar saindo de casa para realizar essa pesquisa. Além disso, o Menor Preço auxilia na fiscalização dos estabelecimentos quanto à prática de preços justos. Foi muito significativo o crescimento e expansão da tecnologia para todo o País através do aplicativo Menor Preço Brasil”, afirmou o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Ao todo, cerca de 282,6 milhões de itens foram retornados como resultado das pesquisas pelo menor preço de produtos em mais de 300 mil estabelecimentos credenciados no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha). Essas informações são atualizadas em tempo real toda vez que um estabelecimento realiza uma venda a varejo com indicação do CPF, por meio de consultas às Notas Fiscais Eletrônicas e às Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas, o que garante que os dados do aplicativo tenham alta confiabilidade.

As pesquisas mais frequentes são de itens como cerveja, leite e medicamentos, além da gasolina, que em 2021 representou 17% das pesquisas. Ao realizar a busca, o usuário pode informar o produto que deseja pesquisar por meio de sua descrição, marca ou código de barras. Os resultados, obtidos em um tempo médio de apenas 150 milissegundos, podem ser filtrados pelo raio máximo de distância e pela data que o preço foi praticado. Também há integração com aplicativos de navegação para facilitar o deslocamento na hora de buscar o menor preço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul