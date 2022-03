Brasil Dois casos da variante deltacron do coronavírus são confirmados no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Estudos preliminares apontam que a deltacron seria uma mistura da variante delta com a ômicron Foto: Reprodução Estudos preliminares apontam que a deltacron seria uma mistura da variante delta com a ômicron. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou nesta terça-feira (15) dois casos da variante deltacron do coronavírus no Brasil: um no Pará e outro no Amapá.

Estudos preliminares apontam que a deltacron seria uma mistura da variante delta com a ômicron. “Essa variante seria uma junção da ômicron com a delta. Deltacron, que tem mais na França e alguns outros países da Europa. Nosso serviço de vigilância genômica já identificou dois casos no Brasil. Um no Amapá, outro no Pará. E nós monitoramos todos esses casos. Isso é fruto do fortalecimento da capacidade de vigilância genômica no Brasil”, afirmou Queiroga a jornalistas na entrada do Ministério da Saúde.

Questionado se o governo vê esses casos com preocupação, o ministro disse que essa variante requer monitoramento, mas que o papel das autoridades sanitárias é tranquilizar a população.

“É uma variante de importância, que requer o monitoramento. Então, as variantes são classificadas como variantes de importância, variantes de preocupação, e as autoridades sanitárias estão aqui para, diante dessas situações, tranquilizar a população brasileira”, declarou Queiroga.

Ele repetiu, como vem fazendo nas últimas semanas, que o foco das pessoas no momento deve ser tomar a dose de reforço da vacina contra o coronavírus. “As medidas são as mesmas e, se eu tivesse, meu amigo e minha amiga que me ouve, que indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço. Aplicar a dose de reforço é importante”, orientou o ministro.

