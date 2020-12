Porto Alegre Aplicativo para compra de passes do TRI, em Porto Alegre, faz promoção com devolução de parte do valor

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

O aplicativo RecargaPay, nova forma de recarregar o cartão TRI do transporte coletivo de Porto Alegre, oferece R$ 10 em cashback na primeira compra, ou seja, terá o valor retornado. Basta o usuário usar o código VOUNESSA na primeira recarga, não importa o valor de passes adquirido. A partir da segunda compra, os usuários têm 5% de retorno da compra uma vez por mês, até o valor de R$ 20.

A nova forma de pagamento foi lançada nos últimos dias, após a parceria firmada entre a ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros) e a fintech RecargaPay. Ao baixar o app, o cliente faz a compra de forma rápida e prática e ainda recebe benefícios oferecidos pela plataforma. A aquisição é válida para créditos de passagem antecipada (passagem comum no valor integral da tarifa – R$ 4,55).

Como funciona para quem deseja fazer a compra de créditos:

– O cliente baixa o app da RecargaPay

– Seleciona a opção “cartão de transporte”

– Seleciona “Cartão TRI (Porto Alegre)”

– Escolhe o valor de recarga

– Escolhe a forma de pagamento

– Confirma a compra

Em até 30 minutos – prazo que pode variar conforme a comunicação com a rede 3G do ônibus – a recarga fica disponível nos ônibus de Porto Alegre. Mais informações estão disponíveis no site do TRI – www.tripoa.net.br.

Vistorias de táxis, escolar e lotação serão retomadas a partir de janeiro

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa, conforme determina o Decreto 20.849/2020, que o calendário para vistoria de táxis, escolares e lotação será retomado no dia 4 de janeiro. Os cronogramas foram definidos pela EPTC e estão disponíveis no link http://bit.ly/VistoriaTransporteEPTC. Para as renovações de Identidade de Condutor de Transporte Público, não haverá atendimento presencial. As solicitações devem ser encaminhadas para o e-mail cadastro@eptc.prefpoa.com.br.

