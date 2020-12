Brasil Família morre em acidente de avião em área rural do Paraná

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Pai, mãe e duas filhas viajavam para região litorânea de Guarapuava. Foto: Reprodução Pai, mãe e duas filhas viajavam para região litorânea de Guarapuava. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pelo menos quatro pessoas morreram após a queda de um avião em Roncador (a 195 quilômetros de Maringá-PR). O avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (29), na área rural da cidade, no limite entre os municípios de Roncador e Mato Rico.

Ainda não se sabe a causa do acidente. Noticiário local aponta um forte temporal na região no momento da queda, por volta de 11h30.

Segundo informações da polícia, o empresário do ramo da construção civil Valdecy Cruzeiro, estava no comando do avião. A esposa dele, Luciana, e as filhas Júlia e Beatriz, também morreram.

Ele e sua família moravam em Goioerê, no noroeste do Paraná. A família estava a caminho de Guaratuba, no litoral do Paraná, quando sofreu o acidente aéreo.

Conforme o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), o avião monomotor Cessna 177B, com capacidade para três pessoas, pertencia à Valdecy Cruzeiro. A aeronave estava em situação normal de aeronavegabilidade e, conforme o RAB, foi comprada em setembro deste ano.

Beatriz, que era especialista em harmonização orofacial em Goioerê, chegou a postar no Instagram imagens do embarque, por volta das 6h30min, com a família e o cachorrinho, já na aeronave. Em outras fotos é possível ver a família e também do seu trabalho. Nas últimas fotos, os comentários são de lamentos pela tragédia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙱𝚎𝚊𝚝𝚛𝚒𝚣 𝙱𝚛𝚒𝚝𝚘 𝙲𝚛𝚞𝚣𝚎𝚒𝚛𝚘 (@beatrizbrito.c)

