Tecnologia Aplicativos de navegação Waze e Google Maps ganham novos recursos e alertas de segurança

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aplicativos do Google facilitaram o relato de incidentes no trânsito e podem alertar motoristas sobre novos tipos de câmera de monitoramento. (Foto: Pexels)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google anunciou novos recursos para o Google Maps e o Waze. Os aplicativos de navegação, disponíveis para celulares Android e iPhone (iOS), agora contam com novos alertas e funções de segurança. O Google Maps ganhou um recurso que facilita o aviso de ocorrências no trânsito, como obras, operações policiais e acidentes na via. Já o Waze agora permite que motoristas se informem de maneira detalhada sobre grandes eventos que possam perturbar o trânsito, como shows, jogos esportivos e mais.

As novidades do Maps chegam para dispositivos Android e iPhone e para carros com Google integrado, Android Auto e Apple CarPlay, enquanto os recursos do Waze estarão disponíveis apenas para celulares. A seguir, confira mais detalhes sobre os novos recursos e saiba como utilizá-los.

Mais facilidades

O Google Maps facilitou o relato de usuários sobre incidentes no trânsito em tempo real. Ao se deparar com engarrafamentos, obras inesperadas ou operações policiais, os motoristas poderão registrar o ocorrido rapidamente pelo app. Basta clicar no símbolo de alerta, no canto inferior direito da tela, e tocar no ícone correspondente ao incidente. Os alertas serão enviados tanto pelo Maps como pelo Waze e os demais motoristas poderão conferir de qual sistema veio o aviso e confirmá-lo, caso também se deparem com a situação relatada. As novidades já está disponível em dispositivos Android e iOS, carros com Google integrado, Android Auto e Apple CarPlay.

Outra novidade deve ajudar os motoristas a localizar seu destino final ao utilizar o Google Maps. Agora, o aplicativo exibirá uma imagem do ponto de chegada na tela quando o usuário estiver perto de terminar a viagem, o que deve ajudar a localizar um edifício ou casa desconhecida em situações de pouca visibilidade, por exemplo. O recurso deve chegar nas próximas semanas aos mesmos dispositivos e veículos.

Novos alertas

O Waze também ganhou novos alertas de câmeras para ajudar os motoristas a cumprirem as regras de trânsito de cada local. Os avisos, que podem ser adicionados pelos próprios usuários a partir de informações do dia a dia e de dados publicados por autoridades, agora informarão também sobre câmeras que monitoram o excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho, o uso de faixas inadequadas e a não utilização do cinto de segurança, por exemplo.

Além disso, o Waze também ganhou uma função específica de alerta sobre eventos que possam causar congestionamento, como shows e competições esportivas. O recurso irá informar detalhes como o motivo do evento, se há fechamento de estradas e as condições do trânsito em tempo real. As ainda informações podem ser facilmente compartilhadas com amigos e familiares. Os novos recursos já estão disponíveis para aparelhos Android e iPhone.

Tela bloqueada

Para complementar as novidades de segurança, o Google também anunciou que os usuários poderão utilizar os aplicativos com a tela do celular bloqueada. A função permitirá obter orientações de navegação, incluindo direções passo a passo no mapa, atualizações de trânsito e alertas sem precisar mexer no celular. O recurso está previsto para chegar ao Android no próximo mês e deve lançar no iPhone em breve.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/aplicativos-de-navegacao-google-maps-e-waze-ganham-google-maps-e-waze-ganham-novos-recursos-e-alertas-de-seguranca/

Aplicativos de navegação Waze e Google Maps ganham novos recursos e alertas de segurança

2024-08-04