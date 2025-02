Brasil Apoiado por bolsonaristas e lulistas: quem é Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Motta, segundo os deputados, representa uma nova geração do Centrão. (Foto: Ed Ferreira/AE)

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), 35 anos, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados neste sábado (1º.fev.2025). Apoiado pelo agora ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), recebeu 444 dos 513 votos e levou a disputa no 1º turno. Embora tenha só 35 anos, Motta está no 4º mandato. É formado em medicina e tornou-se hoje o deputado mais novo a presidir a Câmara desde a redemocratização. Ele venceu Marcel van Hattem (Novo) e Pastor Henrique Vieira (Psol), que tiveram 32 e 22 votos, respectivamente. Suas candidaturas eram consideradas simbólicas em protesto ao nome apoiado por Lira.

Motta, segundo os deputados, representa uma nova geração do Centrão. O paraibano ganhou espaço na Casa pela sua capacidade, na avaliação de congressistas, de criar convergências. Um exemplo seria o fato de ele ser apoiado pelo PT de Luiz Inácio Lula da Silva e pelo PL de Jair Bolsonaro. O novo comandante da Câmara teve 20 votos a menos que Lira. O agora ex-presidente da Casa Baixa havia recebido o apoio de 464 deputados ao ser reeleito em fevereiro de 2023, um recorde. Neste sábado (1º.fev.2025), disse que ficaria “orgulhoso” se Motta superasse sua marca. Só Psol e Novo não declararam apoio ao deputado paraibano.

Quem é Hugo Motta

Hugo Motta Wanderley da Nóbrega nasceu em João Pessoa, capital da Paraíba. Formou-se em medicina em 2013, pela Universidade Católica de Brasília, no Distrito Federal, tendo iniciado os estudos na Faculdade de Medicina Nova Esperança, em João Pessoa (PB), em 2007. Não se especializou nem exerceu a profissão. Elegeu-se deputado federal em 2010, aos 21 anos, idade mínima permitida, e conciliou as duas atividades, o mandato e graduação, até completar 24 anos.

É de família de políticos:

seu pai, Nabor Wanderley (Republicanos) é prefeito de Patos, na Paraíba, a 4ª maior cidade do Estado e seu principal reduto eleitoral;

sua avó materna, Francisca Motta (Republicanos), também foi prefeita do município e está no 5º mandato como deputada estadual.

Sua ascensão na política se deu no fim do governo Dilma Rousseff (PT), quando estava em seu 2º mandato. Ele tinha 25 anos quando assumiu a presidência da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Petrobras em 2015, a mais importante do 2º governo da petista.

À época, a escolha causou surpresa. Era um dos cargos mais desejados na oposição pela possibilidade de deixar o governo na defensiva. A escolha por Motta, criticada por petistas, aproximou ele de Eduardo Cunha (atualmente no PTB). Ao lado de Cunha, Motta participou do processo que levou ao impeachment de Dilma. Ele votou a favor da instauração do processo de impeachment. Quando Cunha foi cassado, Motta foi um dos 53 deputados ausentes. Hoje, também é próximo da filha de Eduardo, a deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ).

Ao lado de Cunha, Motta participou do processo que levou ao impeachment de Dilma. Ele votou a favor da instauração do processo de impeachment. Quando Cunha foi cassado, Motta foi um dos 53 deputados ausentes. Hoje, também é próximo da filha de Eduardo, a deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ). Motta sempre teve votos favoráveis à pauta econômica. No governo de Michel Temer (MDB), disse “sim” à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do teto de gastos públicos. No ano seguinte, votou favoravelmente ao PL (Projeto de Lei) da Reforma Trabalhista. Esse mesmo comportamento pró-mercado deve ser mantido na sua gestão.

Em agosto de 2017, votou para blindar Temer e não autorizar o STF (Supremo Tribunal Federal) a abrir um processo criminal contra o então presidente por crime de corrupção passiva.

No ano seguinte, migrou para o PRB (atual Republicanos). Em 2021, foi relator da PEC dos precatórios, que abriu espaço no orçamento durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) para ampliar gastos com o Auxílio Brasil. Já no governo do presidente de Lula, Motta foi líder da bancada do Republicanos em 2023 e 2024. Orientado pelo paraibano, o partido votou alinhado com os petistas em duas das votações mais importantes no final de 2024: a regulamentação da Tributária e os projetos de lei do Corte de Gastos.

O Republicanos comanda o ministério de Portos e Aeroportos e deve ganhar novas indicações na reforma ministerial. O presidente do partido, Marcos Pereira, é cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Pereira era, inclusive, o candidato do Republicanos à presidência da Câmara em um 1º momento. Disputava com Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Em uma guinada estratégica, o cacique desistiu da corrida em prol de Motta, que angariou apoio do Planalto e do próprio Lira. Elmar e Brito depois abriram mão das próprias candidaturas.

O deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) não votou nas eleições da Câmara. Ele é investigado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) em 2018. Está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande. As informações são do portal Poder360.

