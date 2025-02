Brasil Veja como ficou a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados

2 de fevereiro de 2025

A Mesa Diretora é composta por 11 pessoas, sendo uma delas o presidente.(Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados elegeu além de Hugo Motta (Republicanos-PB) presidente da Casa, os novos integrantes da Mesa Diretora. Assim como Motta, eles vão ficar no cargo pelos próximos dois anos.

A Mesa Diretora é composta por 11 pessoas, sendo uma delas o presidente. Além de Motta, os deputados formalizaram a escolha dos dois vice-presidentes, dos quatro secretários e dos quatro suplentes.

— Confira abaixo a lista dos nomes definidos para cada cargo:

* 1º vice-presidente – Altineu Côrtes (PL-RJ);

* 2º vice-presidente – Elmar Nascimento (União Brasil-BA);

* 1º secretário – Carlos Veras (PT-PE);

* 2º secretário – Lula da Fonte (PP-PE);

* 3º secretário – Delegada Katarina (PSD-SE);

* 4º secretário – Sergio Souza (MDB-PR);

* Suplentes – Carlos Rodrigues (PL-SP), Paulo Foletto (PSB-ES), Victor Linhalis (Podemos-ES) e Paulo Barbosa (PSDB-SP).

Com 444 votos, Hugo Motta não conseguiu superar o antecessor e padrinho de candidatura, Arthur Lira (PP-AL), que ocupou o cargo por dois mandatos. Em 2023, Lira também foi apoiado pelo governo e oposição e cravou 464 votos, maior votação absoluta.

Também concorreram à presidência da Câmara os Deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e pastor Henrique Vieira (PSol-RJ). Na eleição, van Hattem obteve 31 votos, e Henrique Vieira, 22.

Motta era o líder da bancada do Republicanos na Câmara e médico de formação. Casado e pai de dois filhos, está no quarto mandato na Casa. Foi eleito ao cargo pela primeira vez em 2010, aos 21 anos, se tornando o deputado federal mais jovem a assumir a função.

Agora, com 35 anos, se tornou o mais jovem presidente da Câmara. As informações são do portal Metrópoles.

Hugo Motta

Apesar da pouca idade, esse é o quarto mandato consecutivo de Motta como deputado federal. Na primeira vez que chegou à Câmara, em 2010, ele tinha apenas 21 anos, tendo sido o mais jovem deputado federal eleito no País naquela ocasião.

Nos seus três primeiros mandatos como parlamentar, Motta foi filiado ao MDB. A última eleição, porém, se deu pelo Republicanos, sigla tradicionalmente ligada a Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus.

Profissionalmente, Motta é médico, mas não é exagero dizer que o novo presidente da Casa é um político de carreira. Mais do que isso, o parlamentar também é o que se costuma chamar de herdeiro político, já que seus avós maternos e paternos, além de seu pai, também ocuparam cargos eletivos ao longo das últimas décadas. As informações são do portal Carta Capital.

