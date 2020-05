Política Apoiadores de Bolsonaro pedem intervenção militar em protesto em Brasília

31 de Maio de 2020

Manifestantes carregam faixas dizendo "abaixo à ditadura do Supremo" Foto: Reprodução/Redes Sociais (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem nova manifestação na manhã deste domingo (31) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Em meio ao acirramento das relações entre o governo e o STF (Supremo Tribunal Federal), manifestantes carregam faixas dizendo “abaixo à ditadura do STF”.

Os participantes do ato também pedem intervenção militar. “Intervenção militar” é o que diz uma das faixas carregadas pelos manifestantes. Há ainda uma bandeira que pede “intervenção no STF”.

O STF tem sido alvo de novos ataques por parte de Bolsonaro e seus apoiadores. Na última quarta-feira (27), a Polícia Federal cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas por divulgação de “fake news”. A ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito que investiga ameaças, ofensas e notícias falsas disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares.

Os manifestantes chegaram à Esplanada à pé e de carro. As pessoas foram revistadas por seguranças, munidos com detectores de metal. Parte dos manifestantes usa máscara no rosto, como orientado por autoridades sanitárias, mas há também pessoas sem a proteção. O uso da máscara é obrigatório em espaços públicos no Distrito Federal desde 30 de abril.

