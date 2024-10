Futebol Após 1 ano longe dos gramados, Neymar volta e Al-Hilal vence em jogo de nove gols

Neymar atuou por cerca de 20 minutos em seu retorno aos jogos oficiais. Foto: Divulgação

Após um ano e quatro dias longe dos gramados por conta de uma séria lesão no joelho, o craque brasileiro Neymar voltou a jogar nessa segunda-feira (21) no duelo entre Al-Hilal e Al Ain, válido pela Champions League da Ásia. Além do retorno do astro brasileiro, o Al-Hilal comemorou a vitória por 5 a 4 sobre o time do Catar.

Com o resultado, a equipe saudita lidera o Grupo B da competição continental com 9 pontos. Neymar não jogava uma partida oficial desde 17 de outubro de 2023. O atleta se lesionou durante a derrota do Brasil para o Uruguai, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

O camisa 10 entrou aos 31 do segundo tempo substituindo o saudita Nasser Al-Dawsari. A primeira e única chance de Neymar no duelo aconteceu aos 41 minutos em chute de esquerda, levando perigo ao goleiro adversário. O brasileiro ainda fez uma falta nos acréscimos do duelo.

Após a lesão, Neymar passou por um longo período de recuperação que contou com cirurgia, reavaliações médicas e comemorações em cada etapa do processo.

Após a partida, através de suas redes sociais, o Santos, clube formador do astro brasileiro, destacou o retorno do ídolo aos gramados. O Peixe classificou o atacante como “sinônimo de alegria no futebol”, além de classificá-lo como o melhor jogador brasileiro dos últimos tempos.

Durante o período da lesão, Neymar passou por alguns episódios de reaproximação ao Santos e à torcida. Na campanha do vice-campeonato paulista, o jogador esteve nos camarotes da Vila Belmiro nos clássicos diante de Palmeiras e Corinthians.

Neymar atuou por cerca de 20 minutos em seu retorno aos jogos oficiais. Ele não participou de gols, mas foi uma figura importante para o ânimo da equipe saudita, cujos jogadores celebraram os tentos ao lado do astro brasileiro.

Foram mais de 12 meses longe dos gramados, com uma saudade imensurável de voltar a fazer o que tanto ama.

Neymar não é apenas craque. Não é apenas gênio. Neymar é sinônimo de alegria no futebol. Seu retorno é a felicidade de milhões de torcedores ao redor do mundo. E, quando o assunto é torcedor, a nação santista tem um sentimento incomparável. Um vínculo mais que especial com o melhor jogador brasileiro dos últimos anos.

É bom te ver de volta, eterno Menino da Vila. Vai pra cima deles!

